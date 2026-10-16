Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, driblou a pergunta para evitar comentar a punição aplicada a Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid.

Vinícius foi punido com suspensão de quatro partidas, após ser expulso no duelo contra o Villarreal pelo Campeonato Espanhol: dois jogos por má conduta, ao puxar o cabelo de um adversário, e outros dois por reclamar com o árbitro da partida.

O Atlético de Madrid viveu uma situação semelhante na temporada passada, quando seu ex-jogador Iker Luque foi punido com três partidas de suspensão, durante o jogo da equipe reserva contra a Ponferradina.

O jornal Marca publicou as declarações de Simeone durante a coletiva de imprensa de apresentação da partida entre Atlético de Madrid e Espanyol, neste sábado, pela nona rodada de La Liga.

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Simeone disse: "A diferença entre as punições de Vinícius e Iker Luque? Espanyol".

O treinador argentino se limitou a responder com uma única palavra, "Espanyol", esquivando-se de comentar a punição do astro do Real Madrid.

Sobre o jogo de amanhã, Simeone explicou: "Sempre há espaço para melhorar em todos os aspectos. Ganhar cinco partidas não significa que você esteja fazendo as coisas muito bem. Sempre existe um pouco de sorte".

E destacou: "Koke e Cardoso não estarão à nossa disposição amanhã, e é por isso que temos um grupo importante de jogadores. No fim da temporada ficará claro o quanto isso é importante".

Ele reforçou: "Ainda estamos em fase de construção. Precisamos administrar os minutos dos jogadores, mas sempre com o cuidado de vencer as partidas".

E apontou: "Pablo Barrios? Todas essas palavras não devem afetá-lo negativamente nem enfraquecê-lo. Pablo é um jogador muito importante para nós".

Ele ainda comentou: "Koke? Ele está passando pela fase pela qual todos nós passamos quando perdemos um membro da família. Além disso, sente algumas dores na perna, e por isso decidimos não levá-lo amanhã".

E concluiu: "Valorizo Manolo González, técnico do Espanyol, que sempre apresenta bons níveis competitivos sob o seu comando. Os jogadores sabem pelo que estão jogando, e quando a equipe conhece o seu estilo de jogo, isso é mérito do treinador. É um time que trabalha bem e tem grande capacidade competitiva, e sempre enfrentamos dificuldades contra ele".