Com um número impressionante... As armas de Donis entram para a história da Arábia Saudita na Copa do Mundo

A seleção saudita entrou em campo contra Cabo Verde com uma escalação que registrou um recorde histórico, depois que o técnico grego Georgios Donis decidiu contar com jogadores experientes nas partidas mais importantes da “Verde” durante a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”, a média de idade da escalação titular da seleção saudita contra Cabo Verde foi de 29 anos e 267 dias, tornando-se a escalação titular mais velha que a “Verde” já escalou em toda a sua história de participações na Copa do Mundo.

Esse número reflete a aposta de Donis na experiência em uma partida em que não havia margem para erros, já que ele preferiu escalar vários jogadores com longa trajetória, entre os quais se destacam Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Mohammed Kano e Salem Al-Dossari, mantendo Abdullah Al-Khaibari no time apesar das críticas que ele recebeu após o confronto contra a Espanha.

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A comissão técnica espera que a experiência acumulada pelos jogadores ajude a lidar com a enorme pressão que envolve a partida, especialmente porque a seleção saudita precisa da vitória para manter vivas as esperanças de classificação para as oitavas de final.

Embora o fator experiência possa dar à seleção uma vantagem no aspecto mental, a torcida saudita espera que isso também se reflita no desempenho em campo, após a atuação apática que os “Verdes” apresentaram na última rodada contra a Espanha.