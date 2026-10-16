A LaLiga homenageou o astro marroquino Yasser Zabiri, atacante do Racing Santander, vencedor do prêmio de melhor jogador (sub-23) da competição no mês de setembro, e publicou em sua conta oficial na plataforma "X" um vídeo do jogador.

No vídeo, Zabiri aparece escolhendo um emoji para descrever cada um de seus companheiros de equipe.

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A LaLiga havia anunciado, em 30 de setembro, a conquista do prêmio por Zabiri, após ele marcar 3 gols durante o mês, elevando seu total, na ocasião, para 6 gols no campeonato.

O internacional marroquino brilhou de forma marcante na quinta rodada de LaLiga, quando marcou os dois gols do Racing na vitória sobre o Deportivo Alavés por 2 a 1, no estádio El Sardinero.

Na rodada seguinte, marcou um gol e deu uma assistência na ampla derrota de sua equipe para o Barcelona por 7 a 2.

Zabiri superou na votação final Pau Cubarsí, estrela do Barcelona, Alberto Moleiro, jogador do Villarreal, Miguel Sierra, do Sevilla, e Yoel Lago, jogador do Celta de Vigo. O marroquino sucedeu Javi Hernández, jogador do Espanyol, vencedor do prêmio de agosto.

Zabiri atua no Racing Santander nesta temporada por empréstimo do Rennes, da França. Ele elevou seu total para 7 gols no Campeonato Espanhol, após marcar no empate de sua equipe com o Valencia (2 a 2), no último domingo.