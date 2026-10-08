O alemão Toni Kroos, lenda do Real Madrid, está perto de ingressar no mundo da treinamento, depois de ter comunicado à Federação Espanhola seu interesse em se juntar ao curso de treinadores destinado a jogadores profissionais.

O jornal AS informou que Toni Kroos possui atualmente um certificado de treinador reconhecido até o terceiro nível do futebol.

Kroos comunicou à Federação Espanhola que deseja se juntar ao curso de treinadores destinado a jogadores profissionais, que será realizado durante a temporada 2027-2028.

O jornal destacou que a conclusão desse curso significa a obtenção da licença A, que permite ao seu portador treinar equipes de qualquer nível.

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De acordo com a credencial que possui atualmente, Toni Kroos pode sentar no banco de reservas como treinador auxiliar, mas não pode assumir o cargo de treinador principal, seja na Primeira ou na Segunda Divisão.

Vale lembrar que o Real Madrid pensou, no ano passado, em trazer Toni Kroos de volta à estrutura do clube merengue, e suas visitas à academia que leva seu nome reduzem a distância entre ele e o Real Madrid, e não permitem que seja esquecido.

Kroos continua trabalhando na academia que fundou em Boadilla, aproveitando para ajudar as gerações jovens a se desenvolverem e se formarem.

E depois de dois anos afastado do lado competitivo do futebol, ele começou a enxergar o banco de treinador como um possível destino dentro do esporte que lhe permitiu ser um dos melhores jogadores do mundo.