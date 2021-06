Com status de reforço, Rodinei volta ao Flamengo como um dos principais "garçons" do Brasil

Comissão técnica comemora retorno do lateral na ausência de Maurício Isla, titular da posição

Depois de dois dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta quarta-feira (02), no Ninho do Urubu, para retormar as atividades de olho no confronto diante do Coritiba, no dia 10 de junho, pela Copa do Brasil. Entre os desfalques, que estão com suas respectivas seleções, Ceni ganhou um reforço: o lateral direito de Rodinei.

O atleta, que estava emprestado ao Internacional, foi reintegrado ao elenco rubro-negro e a partir de agora fica à disposição de Rogério Ceni. A volta do jogador é comemorada pela comissão técnica, que confia no potencial do atleta e ficará sem Maurício Isla, titular na posição, por boa parte do restante da temporada.

Durante o tempo em que esteve em Porto Alegre, Rodinei conviveu com críticas da torcida do Internacional, mas também com a confiança dos treinadores que lá passaram como Eduardo Coudet, Abel Braga e por último, Miguel Ángel Ramirez. O lateral também viu a concorrência diminuir quando o titular Renzo Saravia sofreu uma lesão no joelho e ficou oito meses afastado dos gramados.

Em 52 jogos com a camisa do Internacional, Rodinei teve bastante presença no setor ofensivo. Foram três gols e oito assistências, sete delas na atual temporada, o que o deixou entre os principais assistentes entre os times da Série A do futebol brasileiro no período atual: ele fica atrás penas de Gustavo Scarpa, do Palmeiras com oito passes para gols. O jogador chega com ritmo de jogo e, no momento, pronto para brigar com Matheuzinho por uma vaga na equipe que inicirá os próximos jogos.

Rodinei será inscrito na Libertadores?

De acordo com o regulamento da Conmebol, Rodinei pode ser inscrito normalmente pelo Flamengo na Copa Libertadores, mesmo tendo disputado a fase de grupos com a camisa do Internacional. Sendo assim, a partir das oitavas, ele passará a integrar o elenco rubro-negro.