Com proposta tentadora: clube saudita planeja tirar Díaz do Real Madrid

No momento em que um clube saudita busca uma contratação ofensiva capaz de fazer a diferença, o marroquino Brahim Díaz se encontra em uma encruzilhada em sua trajetória com o Real Madrid, da Espanha, entre uma proposta financeira tentadora e uma oportunidade à qual ainda se apega dentro do clube merengue, apesar da redução de suas participações como titular desde o início da atual temporada.

De acordo com o que mencionou o jornalista confiável " Ekrem Konur ", o clube saudita Al-Ittihad tem como alvo a contratação de Díaz por uma proposta no valor de 25 milhões de euros, aproveitando a situação atual do jogador no Real Madrid, onde não vem obtendo os minutos de jogo que almeja.

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A proposta saudita será avaliada pela diretoria do clube merengue, sem qualquer anúncio oficial sobre a obtenção de um acordo entre as duas partes.

Apesar do atrativo financeiro que a proposta carrega, as informações apontam que Díaz prefere seguir sua caminhada em Madri e lutar para conseguir uma oportunidade maior no time titular, em vez de partir em busca de mais minutos de jogo.

O sofrimento de Díaz aumenta diante da forte concorrência pelas posições ofensivas sob o comando do português José Mourinho, que dispõe de um conjunto variado de opções, entre elas o turco Arda Güler, o brasileiro Endrick e o marfinense Yan Diomande.

Com a variedade de nomes disponíveis, conquistar um papel fixo tornou-se um verdadeiro desafio para o craque marroquino, que precisa aproveitar cada oportunidade de participação para mudar sua situação dentro da equipe.

Díaz é um alvo de destaque para o Al-Ittihad, pois o clube busca reforçar a posição de ponta-direita, que representa uma das pendências que o clube procura resolver após não ter conseguido concretizar o reforço desejado durante as últimas janelas de transferências.

A situação do jogador ganha importância adicional com a aproximação do fim de seu contrato em junho de 2027, o que pode colocar a diretoria do Real Madrid diante de cálculos relacionados ao seu futuro e ao seu valor financeiro, além de evitar sua saída de forma gratuita.



