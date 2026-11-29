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Lamine Yamal, astro do Barcelona, teve mais uma atuação excepcional contra o Deportivo La Coruña, ao participar diretamente de três gols na goleada por 5 a 1 do Barça fora de casa, pela 14ª rodada de LaLiga.

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Yamal precisou de apenas dois minutos para abrir o placar no Riazor e, depois, virou garçom de Raphinha, com duas assistências para o astro brasileiro, que marcou um hat-trick.

Segundo o site Tribuna, Yamal recorreu à sua conta no Instagram pouco depois do apito final para publicar uma mensagem irônica.

Yamal escreveu “Quem é o senhor agora?”, em uma aparente provocação à torcida do Real Madrid, já que alguns torcedores merengues o ironizaram recentemente com o apelido de “Senhor Alavés”.

O apelido faz referência às alegações de que Lamine Yamal só apresenta seu melhor nível contra adversários mais fracos.

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O apelido “Senhor Alavés” ganhou grande repercussão depois que Lamine Yamal marcou dois gols contra o Alavés na vitória do Barcelona por 6 a 1. Na ocasião, alguns torcedores do Real Madrid passaram a usar o termo para questionar a capacidade do jovem jogador de manter o mesmo nível contra times fortes.

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Ironicamente, o Real Madrid acabou derrotado depois pelo Alavés por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, o que tornou a resposta irônica de Yamal ainda mais marcante e lhe deu a oportunidade perfeita de virar a provocação contra os rivais, após mais uma atuação excepcional.

Os números de Yamal nesta temporada falam por si: o astro do Barcelona já marcou 14 gols e deu 15 assistências em apenas 18 jogos, somando todas as competições, o que eleva suas participações diretas em gols à impressionante marca de 29.

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Ao mesmo tempo, o perfil do The Touchline no X afirmou que Yamal quis, com essa atitude, provocar a torcida do Real Madrid.

“Lamine Yamal manda uma mensagem irônica em suas redes sociais, dizendo: quem é o senhor agora?”, publicou o perfil.

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E acrescentou: “Uma provocação velada à torcida do Real Madrid, que o apelidou de Senhor Alavés nas últimas semanas, antes de o time merengue ser derrotado pelo Alavés”.