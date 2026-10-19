A etapa final foi concluída para que os lendários brasileiros Ronaldo e Roberto Carlos se tornem acionistas do Inter de Limeira, um clube modesto que disputará a segunda divisão do Campeonato Brasileiro (Série B) na próxima temporada.

Em 31 de agosto, a assembleia geral do clube brasileiro aprovou, por 53 votos a um, a aquisição por uma empresa — ligada aos dois ex-jogadores — de uma participação de 80% na nova estrutura institucional do clube, conhecida no Brasil como "Sociedade Anônima do Futebol" (SAF).

O acordo foi assinado oficialmente nesta segunda-feira, enquanto os 20% restantes permanecerão em poder do próprio clube, segundo noticiou o jornal espanhol "As".

Enrico Ambrogini é o empresário que lidera esse projeto, que reúne — de acordo com o canal brasileiro "Globo Esporte" — Ronaldo, Roberto Carlos e o príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud.

Em julho passado, Roberto Carlos revelou que um dos outros sócios é de origem africana.

Em declarações divulgadas pelo "Globo Esporte" no mês de setembro, Ambrogini afirmou que este é um "projeto gigantesco" e que ele "é completamente diferente de qualquer outra experiência que o Brasil já viveu no que diz respeito à SAF (transformação de um clube de futebol em empresa)".

Segundo a mesma fonte, o grupo empresarial que assumirá a gestão do clube pretende investir até 76 milhões de euros ao longo de dez anos, sendo que esse valor pode mudar de acordo com o crescimento da nova entidade e o grau de cumprimento das metas estabelecidas.

O plano de negócios apresentado — de acordo com o que informou o site "Globo Esporte" — prevê um investimento de no mínimo 31 milhões de euros ao longo de 15 anos.

Está previsto o investimento de 3,3 milhões de euros no período entre 2026 e 2027, valores destinados à reestruturação do clube e à quitação de suas dívidas.

Já no âmbito esportivo, o objetivo é retornar à primeira divisão (Série A) e, nesse contexto, Danilo Mauf, atual presidente do Inter de Limeira, questionou: "Por que não?".

Ambrogini declarou ao "Globo Esporte": "Ronaldo, Roberto Carlos e todos os envolvidos no projeto estão muito entusiasmados; eles veem nele um desafio incrível e o abraçam com enorme ânsia. Sabemos que não será fácil, mas todos estão animados para apresentar uma gestão forte".



