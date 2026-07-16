Com os mesmos olhares... Messi recria a cena icônica de Maradona 40 anos depois

Há anos circula uma foto do lendário Diego Maradona, durante o sorteio da partida entre a Argentina e a Itália na Copa do Mundo de 1986, no México, na qual ele fixa um olhar firme, semelhante ao de um leão, em Gaetano Sceria, capitão da seleção italiana, então campeã mundial.

Maradona não estava olhando para a moeda nem para o árbitro, mas sim concentrando totalmente seu olhar no adversário.

Quarenta anos depois, a mesma cena se repetiu antes da partida entre Argentina e Inglaterra, ontem, quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, quando Lionel Messi fixou o olhar em Harry Kane durante toda a cerimônia do sorteio, sem tirar os olhos dele.

O vídeo se espalhou rapidamente pelas redes sociais, antes de Messi voltar a chamar a atenção dentro do campo.

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E, segundo a rede argentina “TyC Sports”, as semelhanças entre as duas cenas não se limitam apenas ao olhar, pois na Copa do Mundo de 1986, Maradona trocou olhares com Sceria antes do confronto contra a Itália na segunda rodada da fase de grupos; em seguida, fez uma partida inesquecível e marcou um gol espetacular no empate (1 a 1).

Quatro décadas depois, Messi repetiu a mesma cena antes do confronto contra a Inglaterra nas semifinais e, em seguida, teve uma atuação excepcional, levando a Argentina à vitória (2 a 1) — o mesmo resultado que Maradona conquistou contra o mesmo adversário nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986.

Messi foi o principal motor do ataque argentino durante toda a partida, dando assistências para os gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez, além de completar nove dribles bem-sucedidos, confirmando que, apesar de ter 39 anos, continua sendo o jogador mais influente nas partidas decisivas.