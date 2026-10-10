"A situação do Rambo parece péssima", disse o técnico do HSV, Merlin Polzin, com voz fúnebre ao microfone da Sky, depois de ser perguntado sobre uma avaliação de Remberg. Ao que tudo indica, o meio-campista de 26 anos sofreu uma lesão no ligamento cruzado na tarde de sábado.

A natureza exata da lesão e por quanto tempo o volante de marcação ficará fora ainda terão de ser determinadas por exames mais detalhados.

No pior cenário, porém, a temporada de Remberg pode já ter acabado após apenas cinco rodadas.

Aos 34 minutos da partida fora de casa do HSV em Sinsheim, Remberg sinalizou em direção ao banco, após um duelo inofensivo no meio-campo, que precisava ser substituído. O ex-jogador do Kiel ainda tentou seguir em campo, mas poucos minutos depois não conseguiu continuar. Miro Muheim entrou no lugar de Remberg (41).

O que aconteceu depois da substituição de Nicolai Remberg?

No momento da substituição do capitão de Hamburgo, sua equipe vencia por 1 a 0 graças a um gol de Yussuf Poulsen. O Hoffenheim, porém, virou a partida com um gol contra do zagueiro do HSV Sebastian Bornauw (45+6) e um gol do novo jogador da seleção Bambase Conte (53). Depois do cartão amarelo-vermelho para Bernardo, o HSV reagiu com um homem a mais. Terem Moffi marcou o empate (83), e o substituto de Remberg, Muheim, garantiu a vitória dos visitantes por 3 a 2 nos acréscimos (90+4).

Remberg chegou ao HSV em 2025, vindo do Holstein Kiel, e foi um jogador indispensável em sua primeira temporada pelos Rothosen. Até a lesão em Sinsheim, ele esteve em campo durante os 90 minutos em 37 dos 40 jogos possíveis da Bundesliga. Em duas ocasiões, ficou fora por suspensão por acúmulo de cartões amarelos.