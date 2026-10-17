Com o primeiro gol, Rodrygo leva o Barcelona a quebrar sua história no Campeonato Espanhol

Rodrigo, o novo meio-campista do Barcelona, conduziu a equipe catalã a quebrar sua própria marca histórica no Campeonato Espanhol, após 76 anos completos, com seu primeiro gol pelo clube.

O Barcelona visitou o Real Betis neste sábado, no estádio Benito Villamarín, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

Aos 41 minutos de jogo, Rodrigo marcou o segundo gol do Barcelona, ao desviar de cabeça para dentro das redes um cruzamento enviado por Fermín López em cobrança de escanteio.

Esse foi o primeiro gol do meio-campista espanhol com a camisa do Barcelona desde sua transferência para o clube na última janela de verão, quando chegou do Manchester City, em seu décimo jogo pela equipe.

O gol também foi o 36º marcado pela equipe catalã na atual temporada do Campeonato Espanhol, embora esta seja apenas sua nona partida na competição, uma média de 4 gols por jogo.

Segundo a rede "Stats du Foot", o Barcelona se tornou o primeiro time na história do Campeonato Espanhol a marcar 36 gols ou mais após apenas 9 rodadas, desde que ele mesmo marcou 37 gols na temporada 1950-1951.

Vale lembrar que o Barcelona venceu todas as suas oito partidas anteriores no Campeonato Espanhol e, caso repita a vitória sobre o Real Betis, será o primeiro clube a vencer os 9 primeiros jogos desde o Real Madrid na temporada 1968-1969.