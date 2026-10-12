O jovem jogador Marc Bernal chegou a um acordo para a renovação de seu contrato com o Barcelona até 2031.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o Barcelona incluirá no contrato de Bernal uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros.

O clube catalão e o jogador trabalham para definir a data adequada para a assinatura, que pode ocorrer ao longo desta semana.

A cerimônia de assinatura está prevista para acontecer no escritório do presidente do clube, Joan Laporta, com a presença do vice-presidente de assuntos esportivos, Rafa Yuste, e de membros da diretoria esportiva, encabeçados pelo diretor esportivo Deco e pelo coordenador Bojan Krkic.

Próximas partidas GAL Liga dos Campeões 15:00 BAR

As negociações para a extensão do contrato foram rápidas, graças à boa disposição e ao desejo evidente de ambas as partes de chegar a um acordo.

Poucos meses após sua estreia pelo time principal e depois de sofrer uma grave lesão no joelho em setembro de 2025, o Barcelona já havia modificado seu contrato e o estendido até 2029.

Na temporada passada, Marc Bernal disputou 33 partidas oficiais, totalizando 1313 minutos em campo. Já na atual temporada, participou de todos os nove jogos, nos quais atuou por 338 minutos.

O jogador se beneficia em seu desenvolvimento futebolístico da presença de Rodri, que representa um importante mestre para ele e o ajuda a seguir evoluindo e ganhando experiência.