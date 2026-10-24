Com mensagem curta, Cristiano Ronaldo celebra aniversário de fundação do Al-Nassr

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al Nassr, fez questão de celebrar o aniversário de fundação do clube saudita por meio de uma mensagem curta.

O Al Nassr celebra, neste sábado, o seu 71º aniversário de fundação, tendo sido fundado em 24 de outubro de 1955.

Ronaldo publicou uma mensagem curta em sua conta na rede social "X", na qual escreveu: "71 anos de paixão, feliz aniversário ao Al Nassr".

O clube saudita republicou a mensagem, em sua conta oficial no "X", comentando: "Um legado e uma grande história traçados e escritos há 71 anos, e juntos vamos construir e escrever uma nova história que será contada".

Próximas partidas ALN Campeonato Saudita 14:00 ALK

O astro português joga pelo Al Nassr desde janeiro de 2023, quando se transferiu para o clube de forma gratuita, após rescindir seu contrato com seu antigo clube, o Manchester United, antes da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Desde sua chegada ao estádio Al Awwal Park, Ronaldo vestiu a braçadeira de capitão da equipe da capital e contribuiu para a conquista do título da Liga Roshn Saudita na temporada passada, após uma ausência de 7 anos.

O "foguete da Madeira" também conquistou com o Al Nassr o título do Campeonato Árabe de Clubes de 2023 e, no plano individual, levou o prêmio de artilheiro da Liga Roshn Saudita nas temporadas 2023-2024 e 2024-2025.

Ronaldo aguarda alcançar um novo número excepcional defendendo o Al Nassr, já que precisa de apenas 18 gols para se tornar o primeiro jogador na história do futebol a marcar 1000 gols.