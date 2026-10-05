Lamine Yamal vive um dos melhores momentos de sua curta e vitoriosa carreira, mas a jovem estrela do Barcelona não quer deixar nenhum detalhe ao acaso às vésperas de sua maior consagração.

Com o encerramento das votações para o prêmio da Bola de Ouro, que será entregue na capital britânica, Londres, no dia 26 de outubro, o ponta do time catalão insiste que o que o diferencia de todos os seus concorrentes é a camisa da seleção espanhola.

Durante a atual data Fifa, Yamal foi o jogador espanhol mais presente, e inclusive o único a começar como titular nas três partidas contra Inglaterra, Croácia e República Tcheca, marcando 4 gols, tornando-se o mais utilizado com um total de 203 minutos, à frente de Rodri, que soma 185 minutos.

A insistência de Yamal em participar de cada minuto parte da lição da temporada passada, quando ficou ausente de um grande número de partidas das eliminatórias por lesão e desgaste, o que o privou de uma presença constante com a seleção em uma fase decisiva.

Próximas partidas CRO Liga das Nações A 14:45 ESP

Vai descansar diante da Croácia?

A pergunta que ocupa a opinião pública espanhola agora é: o técnico Luis de la Fuente deve começar com Lamine como titular na próxima terça-feira diante da Croácia, ou deve lhe conceder um descanso por ser o único a ter disputado todas as partidas?

No programa de rádio "El Larguero", da emissora "Cadena SER", apresentado por Siqui Rodríguez e Luis Flaquer, Jofre Mateu comentou: "Nesse nível, chegou a hora de começar a administrar as coisas, porque as quatro partidas com a seleção nacional serão muito desgastantes".

E explicou: "Há uma série de partidas importantes pela frente, por isso entendo que eles levarão tudo em consideração e conversarão com o Barcelona".

Mas de dentro da cidade do futebol em Las Rozas, onde Antón Meana acompanhou o último treino antes da viagem a Split, a imagem parece diferente. Meana explica que Lamine está em campo porque quer jogar, pois está confiante e quer que os amantes do futebol vejam do que ele é capaz em meio à disputa pela Bola de Ouro.

O que diferencia Yamal de Mbappé e Kane

Meana entende que De la Fuente deve escalá-lo como titular diante da Croácia para garantir a classificação às quartas de final da Liga das Nações da Uefa, e depois substituí-lo caso a partida corra bem.

E completou: "Como melhor jogador do mundo, o que diferencia Lamine é o seu pertencimento à seleção espanhola. A conquista da Eurocopa e da Copa do Mundo o coloca no topo. O que o diferencia de Mbappé, Kane e Olise é que ele joga por uma equipe que venceu esses dois títulos".

Encerrou sua fala à rádio com uma análise que resume a mentalidade do jogador: "Ele tem plena consciência do que a seleção lhe oferece. Sua participação com a Espanha reforça sua posição no cenário internacional, e ele não pode repetir o que aconteceu no ano passado, quando ficou ausente de muitas partidas das eliminatórias".

Uma mensagem clara de uma estrela que ainda não completou 18 anos: a Bola de Ouro pode ser decidida com a camisa da Espanha, e ele não pretende se ausentar novamente.







