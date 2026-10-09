Hansi Flick, técnico do Barcelona, confirmou o desfalque do seu jogador brasileiro Raphinha para a partida de amanhã diante do Getafe, pela LaLiga, assim como para o confronto com o Galatasaray, pela Liga dos Campeões da Europa, por conta das dores que ele sente na perna direita.

O jornal Sport publicou as declarações de Flick durante a coletiva de imprensa, nas quais ele confirmou que vai lidar com cautela em relação a Raphinha, para evitar que o jogador sofra uma nova recaída.

Flick disse: "A lesão de Raphinha não é grave, mas, ainda assim, precisa ser levada em consideração, porque ele sofreu várias lesões, e temos que cuidar dele. Não estará disponível amanhã nem diante do Galatasaray".

O jogador brasileiro não treinou com o grupo durante a última sessão de treinos antes do confronto com o Getafe. Raphinha entrou em campo antes dos companheiros e fez trabalhos individuais sem se juntar aos treinos coletivos.

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Ele destacou: "A importância de Raphinha na pressão; a ausência dele pode ter impacto? Vi hoje no treino algumas coisas boas no que diz respeito à pressão. Eles pressionaram bem quando perderam a bola, e isso faz parte da nossa mentalidade".

E ressaltou: "Raphinha e a adoção de uma abordagem diferente nas suas viagens com a seleção brasileira? Todos desejam jogar pela seleção do seu país. Essa é a mentalidade de Raphinha. Ele sempre dá o seu máximo".

Em uma mensagem indireta para constranger Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, Flick explicou: "Temos que pensar bem se é necessário que ele jogue na Austrália e viaje milhares de quilômetros. É algo inacreditável. Eles têm que escolher os amistosos, e isso não é possível na Europa por causa da Liga das Nações da Europa".

E prosseguiu: "Quando eu estava com a seleção alemã, tínhamos a opção de ir à Argentina, ao Brasil e ao Paraguai, mas isso era por causa da existência de dois ou três amistosos. Agora, isso se tornou impossível. Isso é normal".

E acrescentou: "Há uma grande pressão sobre os jogadores. Eles não têm partidas para ver outros jogadores e dar descanso a quem joga mais minutos. Essa é a situação, e não podemos mudar os calendários".

E completou: "Gosto do que vejo quando acompanho a seleção espanhola, tanto em termos de desempenho quanto na forma de distribuir os minutos de jogo, e a relação entre nós é muito boa. A Espanha é a melhor seleção do mundo, e gosto de assisti-la jogar".

Em relação às opções disponíveis para substituir Raphinha, Flick apontou Gabriel Jesus como um dos candidatos a substituir o astro do samba na escalação titular diante do Getafe.

Flick revelou a sua intenção ao dizer: "Jesus começa como titular? Essa é a ideia; ele melhorou muito, e se encaixa no nosso estilo. Está apresentando um desempenho muito bom, gosto dele, e está pronto".