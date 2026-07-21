Seis seleções de três continentes diferentes garantiram a sua participação na fase final do Campeonato do Mundo de 2030 quatro anos completos antes do arranque da competição, graças à sua ligação direta com a organização e o acolhimento dos jogos na edição histórica que celebrará a passagem de um século inteiro desde o início do primeiro torneio mundial de futebol.

As três seleções anfitriãs do torneio, nomeadamente Espanha, Marrocos e Portugal, asseguraram o seu apuramento direto para a fase final sem necessidade de disputar as qualificações continentais, depois de a sua candidatura conjunta ter sido escolhida para organizar o maior evento futebolístico à escala mundial, de acordo com a tradição vigente que concede aos países anfitriões o direito de participação automática no torneio.

Ao lado do trio europeu-africano anfitrião, três seleções da América do Sul conseguiram reservar antecipadamente os seus lugares na fase final, nomeadamente a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, apesar de a sua candidatura conjunta não ter conquistado a organização do torneio na íntegra, ao abrigo de uma decisão excecional tomada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) que atribui a cada um destes três países o direito de acolher um jogo inaugural no âmbito das celebrações oficiais da passagem de cem anos sobre a realização da primeira edição do Campeonato do Mundo, disputada na capital uruguaia, Montevideu, em 1930.

Esta decisão histórica da Federação Internacional surge no quadro de uma homenagem ao continente sul-americano, que testemunhou o nascimento do primeiro torneio mundial há um século, pelo que a Argentina, o Uruguai e o Paraguai vão acolher cada um um jogo inaugural comemorativo em solo próprio, antes de o torneio se transferir na totalidade para os continentes europeu e africano para a realização dos restantes jogos.

Com este apuramento antecipado, estas seis seleções tornam-se as primeiras presenças oficialmente confirmadas na edição de 2030, cujo modelo organizativo final e número de seleções participantes continuam a ser alvo de amplos debates nos corredores da Federação Internacional de Futebol, sobretudo perante a circulação de propostas sérias sobre a possibilidade de alargar o torneio de forma inédita, passando a incluir 64 seleções em vez de 48.