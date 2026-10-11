O astro marroquino Yasser Zabiri, atacante do Racing Santander, marcou um gol contra o Valencia neste domingo, elevando sua conta para 7 gols no Campeonato Espanhol e seguindo entre os candidatos ao prêmio de artilheiro.

O gol de Zabiri saiu aos 32 minutos da partida, que terminou empatada em 2 a 2 no estádio El Sardinero.

O Valencia havia saído na frente com Dani Raba, aos 2 minutos, antes de Zabiri empatar, após receber um passe em profundidade de Íñigo Vicente.

Iván Martín ampliou para o Racing, aos 47 minutos, antes de David Otorbi empatar para o Valencia, aos 65.

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La Liga voltou às atividades depois de uma longa pausa para os compromissos de seleções, com a ausência de Raphinha, atacante do Barcelona e líder da lista de artilheiros com 12 gols, por lesão.

Nem Lamine Yamal nem Kylian Mbappé conseguiram diminuir a diferença em relação a Raphinha nesta rodada. Sergio Camello, atacante do Rayo Vallecano, também não pôde aumentar sua conta por causa da suspensão da partida de sua equipe contra o Athletic Bilbao, enquanto Zabiri teve êxito nessa missão.

Classificação dos artilheiros do Campeonato Espanhol após a oitava rodada:

Raphinha (Barcelona): 12 gols Yasser Zabiri (Racing Santander): 7 gols Lamine Yamal (Barcelona): 7 gols Kylian Mbappé (Real Madrid): 7 gols Sergio Camello (Rayo Vallecano): 7 gols



