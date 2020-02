Com Luiz Adriano e Willian, ataque do Palmeiras espelha movimentos do Liverpool

O atacante escalado como referência volta para criar, enquanto o ponta aproveita os espaços que surgem na defesa contrária

O enfrenta o neste domingo (16), em jogo válido pelo que vai marcar a estreia do novo gramado sintético no Allianz Parque. A equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo não irá contar com Dudu, suspenso, mas terá pela segunda vez seguida Luiz Adriano e Willian Bigode no ataque titular.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A dupla mostrou bom entendimento na vitória por 1 a 0 sobre a , com Luiz Adriano servindo Willian no único gol da partida. A grande curiosidade tem sido a forma como os atacantes estão trabalhando em campo neste início de temporada.

Mais times

Contratado no meio de 2019 para ser referência no ataque, Luiz Adriano viu Willian Bigode começar a campanha de 2020 em grande fase goleadora: o camisa 27 já marcou cinco gols no Campeonato Paulista, onde lidera a artilharia com o mesmo número de jogos. O primeiro de seus tentos aconteceu logo na primeira rodada, quando substituiu Luiz no duelo diante do .

Vanderlei Luxemburgo, entretanto, não tardou em começar a utilizar o time com ambos. No empate sem gols contra o a ideia começou a tomar forma, com Willian entrando no lugar de Gabriel Verón e, na derrota contra o Red Bull , o Bigode substituiu Werley: sempre atuando pelos lados, mas entrando na área enquanto Luz Adriano passava a recuar.

É um movimento semelhante ao do ataque do Liverpool, onde Firmino, quando tem a bola, recua enquanto Mané e Salah, pelos lados, entram na área aproveitando os espaços.

Veja abaixo o mapa de toques na bola de Luiz Adriano e Willian Bigode, no duelo contra a Ponte. O camisa 10 honrou a característica do número às suas costas, circundando a área e, curiosamente, sem tocar na bola dentro dela. Já Willian saía constantemente das pontas para fazer “o facão”.

Contra o Mirassol, neste domingo (16), será mais uma oportunidade para ver como a dupla vai interagir.