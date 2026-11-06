O francês Theo Hernández, lateral do Al-Hilal, da Arábia Saudita, gerou polêmica poucos minutos depois de ser deixado de fora da lista da França para a atual data Fifa.

Zinedine Zidane, técnico da seleção francesa, não convocou Theo Hernández para a lista que disputa a atual data Fifa, na qual a França enfrenta Itália e Turquia, no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Poucos minutos após o anúncio da lista, o lateral francês publicou, por meio de sua conta oficial no X, um tuíte com um emoji de risada, antes de apagá-lo rapidamente.

Os seguidores entenderam que o objetivo do tuíte era zombar de Zidane, especialmente por ser esta a segunda vez que ele o deixa fora da lista, depois de o mesmo ter acontecido durante a data Fifa de setembro passado.

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Theo Hernández era presença constante na lista da França durante a era do ex-treinador Didier Deschamps, antes de a situação mudar na era de "Zizou", que não o convocou até o momento.

O curioso é que Theo jogou sob o comando de Zidane no Real Madrid, na temporada 2017-2018, após sua transferência do Atlético de Madri, tendo disputado 23 partidas ao seu lado, nas quais deu 3 assistências, antes de ser emprestado à Real Sociedad.

Vale lembrar que o jogador de 29 anos disputou 49 partidas pela seleção francesa, desde sua primeira convocação em 2021, mas marcou apenas dois gols, enquanto deu 11 assistências.