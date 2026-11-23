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Quatro astros visitaram o alemão Jamal Musiala no hospital, em um gesto humano que repercutiu bastante nas redes sociais. O jogador do Bayern de Munique está internado em um hospital na Alemanha, à espera dos resultados dos exames médicos que vão determinar com precisão seu estado de saúde.

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O mundo do futebol acompanha com preocupação o estado de saúde de Musiala, depois que ele anunciou que vai parar de jogar temporariamente pela falta de melhora em seu quadro neurológico. Nos últimos meses, o jogador alemão sofreu várias crises causadas por um problema neurológico, que o fizeram perder a consciência e desmaiar durante partidas.

Isso aconteceu duas vezes e, como o diagnóstico não trouxe melhora ao seu quadro, o jogador decidiu interromper temporariamente a carreira. A decisão difícil gerou grande comoção no meio do futebol, sobretudo pela pouca idade dele e por sua enorme importância para o clube e para a seleção do seu país.

Segundo relatos, Musiala sofreu uma nova recaída. De acordo com o jornal alemão "Bild", um ajuste em sua medicação provocou novas crises semelhantes às que ele já havia sofrido, o que afeta diretamente seu rendimento. A queda de nível em campo fez com que a diretoria do Bayern de Munique não compreendesse a situação.

A rádio espanhola "Cadena SER" informou, citando uma fonte próxima ao jogador alemão, que Musiala se sente muito pressionado pela polêmica em torno de seu futuro e de seu contrato, apesar de estar passando por uma situação de saúde difícil, e que, no momento, está concentrado no tratamento e na recuperação, longe de qualquer discussão sobre seu rendimento ou seu salário.

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A fonte acrescentou que a visita de Jude Bellingham, Erling Haaland, Hugo Ekitiké e Michael Olise, quatro astros de Madri, Manchester, Liverpool e Paris, representou um grande apoio moral para o jogador, já que eles decidiram dedicar seu tempo a visitar o colega de profissão em um momento em que ele precisa de todo o apoio possível.

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Uli Hoeness questionou publicamente se o desempenho atual do jogador justifica seu salário atual de 25 milhões de euros, enquanto Rummenigge insinuou a possibilidade de saída do alemão, em declarações que geraram grande polêmica na Alemanha.

Relatos vindos da Inglaterra indicam que Hoeness tem pleno conhecimento do estado de saúde do jogador, enquanto o jornal Süddeutsche Zeitung afirma existir um "acordo verbal" para alterar o contrato em favor do Bayern de Munique caso a recuperação não avance como o esperado, o que torna essas declarações surpreendentes.

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As declarações da diretoria do Bayern de Munique não foram bem recebidas pela Federação Internacional dos Jogadores de Futebol Profissional, conhecida como FIFPro, que foi firme em sua resposta à polêmica em torno da situação do jogador da seleção alemã.

Em comunicado, a entidade afirmou: "Transformar a saúde e o futuro de Musiala em um debate público só aumenta a pressão sobre ele. Qualquer preocupação com o contrato dele deve ser tratada em particular com ele e com seus representantes. Contratos existem para ser respeitados".

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A entidade acrescentou que "uma lesão ou uma queda de rendimento não dá ao clube justificativa para rever cláusulas previamente acordadas, assim como uma sequência de grandes atuações não dá automaticamente ao jogador o direito a um aumento salarial".

Essa falta de solidariedade por parte da diretoria do Bayern de Munique contrasta fortemente com a ampla empatia demonstrada pelos colegas de profissão. O belo gesto de Bellingham, Haaland e Ekitiké recebeu uma enorme onda de apoio e carinho dos usuários das redes sociais, que elogiaram as palavras gentis e o apoio dado ao colega neste momento difícil.

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Agora, todos aguardam os resultados dos exames médicos para definir o próximo passo no tratamento de Musiala, enquanto fica a esperança de que o jovem jogador volte aos gramados o quanto antes, depois de superar essa difícil crise de saúde, com o apoio dos colegas e dos torcedores de todos os lugares.