A partida do Clássico foi marcada por um confronto especial entre os donos da camisa número 10, Lamine Yamal e Kylian Mbappé, que concentraram todas as atenções antes e durante o jogo, por serem as maiores estrelas do Barcelona e do Real Madrid.

Mas o astro francês decidiu o duelo claramente a seu favor, após marcar dois gols, enquanto Yamal viveu uma noite apagada em seu primeiro Clássico disputado no estádio Spotify Camp Nou.

Yamal ficou longe de seu nível habitual, após enfrentar um adversário difícil que fechou os espaços diante dele em vários momentos da partida, sem que ele encontrasse soluções suficientes para romper a defesa.

Segundo o jornal espanhol "As", Yamal se viu novamente diante de seu companheiro na seleção espanhola, Marc Cucurella, que conseguiu pará-lo, assim como já havia feito anteriormente quando vestia a camisa do Chelsea na Liga dos Campeões da Europa.

Cucurella não se limitou a reduzir a perigosidade de Yamal, mas também conseguiu provocá-lo em alguns momentos, especialmente porque o jogador do Real Madrid não recebeu cartão amarelo apesar de cometer faltas repetidas, entre elas 4 faltas consecutivas.

Yamal reclamou da falta e tentou superar seu adversário, mas Cucurella se mostrou forte e insistente, e seguiu observando seus movimentos de perto, conseguindo incomodá-lo e reduzir suas chances de driblá-lo e arrancar com vantagem.

Faltou a Yamal diante do Real Madrid sua capacidade habitual de driblar, criar e superar os adversários com facilidade, num duro golpe para o jogador e para o Barcelona, que veio após a derrota diante do Paris Saint-Germain, e parecia que o entusiasmo que cercava a equipe havia recuado um pouco.

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As atitudes do dono da camisa número 10 do Barcelona dentro de campo revelaram sua insatisfação com o andamento da partida, pois ele se mostrou frustrado, reclamando muito e demonstrando desacordo com as decisões, seja por causa das decisões do árbitro ou em consequência da sensação de incapacidade de mudar o rumo do jogo.

A marcação de Cucurella e a má atuação do Barcelona contribuíram para tirar Yamal do clima do Clássico, e o jogador careceu também de calma e autocontrole.

Não era habitual que Yamal desperdiçasse uma chance clara dessa forma, como aconteceu pouco antes do fim do primeiro tempo, quando ficou cara a cara com o goleiro Lunin, mas chutou a bola para fora do gol.

Os números de Yamal na partida confirmaram que ele não apresentou o nível com que vinha jogando em seus jogos recentes, pois finalizou 5 vezes sem colocar nenhuma bola entre as traves e o travessão, e a precisão de seus passes foi de 77%, além de perder a bola 25 vezes, e conseguir superar o lateral adversário apenas 4 vezes em 9 tentativas.

Em contrapartida, mostrou um bom comprometimento defensivo, e conseguiu recuperar 4 bolas, num Clássico que ele fará questão de esquecer.