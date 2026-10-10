As redes do Bayern de Munique foram balançadas apenas 8 segundos após o início da partida contra o anfitrião Augsburg, neste sábado, após um erro grave do goleiro Manuel Neuer, com Robin Fellhauer marcando o gol mais rápido da história do Campeonato Alemão.

Logo após o pontapé inicial, Luis Díaz devolveu a bola para Neuer, mas ela se afastou de seu pé e, ao tentar passá-la, Fellhauer interceptou, ficou cara a cara com o gol vazio e marcou com facilidade.

Leia também

Ex-jogador do Barcelona: eu saía dos treinos de Flick com tontura

Um retorno que ninguém esperava: astro do Real Madrid deixa a prisão da lesão

Fellhauer quebrou o recorde do gol mais rápido da história da Bundesliga - que durava há 63 anos - pertencente a Kevin Volland e Karim Bellarabi, com 9 segundos, segundo a rede de estatísticas "Opta".

Ironicamente, o gol de Volland também foi marcado contra Neuer, quando ele o fez pelo Hoffenheim diante do Bayern em 22 de agosto de 2015, enquanto Bellarabi marcou seu gol pelo Bayer Leverkusen contra o Dortmund, em 23 de agosto de 2014.

O Bayern de Munique entrou na partida de hoje buscando tirar a liderança do Campeonato Alemão do Borussia Dortmund, que tropeçou ontem, sexta-feira, com o empate contra o Werder Bremen (2 a 2), o que elevou sua pontuação para 13 pontos, com vantagem de 3 pontos sobre a equipe bávara, que leva vantagem no saldo de gols, isso antes do confronto com o Augsburg.



