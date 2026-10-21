A noite começou para Florian Wirtz no pior lugar possível: no banco de reservas. Não por punição, mas aparentemente para controlar sua carga de trabalho, ele teve de se sentar e assistir ao Liverpool caminhar para uma derrota diante do Villarreal na Champions League.

Se os Reds terminaram os 90 minutos com a vitória, isso também se deveu a Wirtz, alvo frequente de críticas recentemente, que recebeu muitos elogios após entrar em campo e marcar seu primeiro gol pelo Liverpool desde abril.

"Acho que Florian jogou em altíssimo nível pela terceira vez consecutiva", destacou o técnico Andoni Iraola após a vitória por 4 a 3 (2 a 2) sobre o Villarreal, na noite de terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. "Hoje, com seu gol, ele fez com que conseguíssemos controlar boa parte do jogo."

Florian Wirtz recebe elogios do maior artilheiro da história da Premier League

Iraola colocou o jogador da seleção em campo no início do segundo tempo. Antes disso, o Liverpool já havia buscado o empate após estar perdendo por 2 a 0. Pouco depois do gol de Alexis Mac Allister, que fez 3 a 2 (65'), Wirtz ampliou para 4 a 2 (68'): com bastante espaço na área, ele bateu de esquerda, com precisão, no canto inferior direito. "Mais uma evolução positiva. Ele domina a bola com um pequeno movimento, do pé direito para o esquerdo, e simplesmente a coloca para passar pelo goleiro. Um ótimo chute", elogiou o ex-atacante da seleção inglesa e maior artilheiro da história da Premier League, Alan Shearer, no Prime Video.

A última vez que Wirtz havia marcado tinha sido no fim de abril, contra o Crystal Palace, pelo campeonato. Sua comemoração após o gol que trouxe alívio contra o Villarreal expressou mais alívio do que alegria pura. Iraola, porém, não avalia o jogador de 23 anos apenas por gols e assistências. "Também houve jogos em que ele atuou muito bem sem se destacar diretamente com gols ou assistências", disse o espanhol.

Wirtz, no entanto, vinha sendo criticado repetidamente por marcar poucos gols. O ex-jogador do Liverpool Jamie Carragher disse recentemente em um episódio de "Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast": "Eu mesmo disse que, na minha opinião, ele não deveria estar no time, mas o Liverpool não tem um substituto para ele."

Após a atuação de Wirtz contra o Villarreal, Iraola, naturalmente, discordou: "Ele é um jogador muito dinâmico, tanto com a bola quanto sem ela", explicou o treinador de 44 anos. "É difícil marcá-lo e contê-lo. Ele encontra os espaços em que pode causar problemas ao adversário e, aos poucos, seus números também estão melhorando."

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