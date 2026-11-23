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A sequência de lesões coloca o Paris Saint-Germain diante de um teste difícil, depois de o clube sofrer um novo golpe com o desfalque de sua joia francesa Désiré Doué. Com isso, aumentam os pontos de interrogação sobre os movimentos do clube parisiense na próxima janela de transferências de inverno.

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Entre a busca por um substituto capaz de dar uma contribuição imediata e a cautela para não fechar às pressas uma contratação que não esteja à altura das ambições do time, vários nomes começaram a circular na imprensa espanhola. Alguns parecem realistas, enquanto outros têm um caráter surpreendente e difícil de acreditar.

A lesão de Doué coincide com a ausência do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, o que coloca as opções ofensivas do time diante de um grande desafio e torna bastante real a possibilidade de o Paris Saint-Germain ir ao mercado em janeiro, apesar das complicações que a direção esportiva pode enfrentar para concretizar uma contratação adequada.

O técnico espanhol Luis Enrique não fechou as portas para a possibilidade de contratar novos jogadores durante a janela de inverno, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que o clube não tomará decisões sob a pressão das lesões ou apenas para repor os ausentes.

“Estamos sempre abertos a todas as possibilidades no mercado de transferências, mas isso não vai acontecer em função de um jogador lesionado”, disse Luis Enrique após o confronto com o Nice.

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As declarações do treinador refletem seu apego à própria filosofia em relação ao mercado: ele não quer contratar um jogador apenas para tapar um buraco temporário, mas sim encontrar uma peça com a qualidade técnica necessária para se integrar rapidamente ao projeto do time, sem custos financeiros exagerados.

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O verdadeiro dilema da diretoria parisiense é encontrar um jogador que reúna grande talento, preço adequado e capacidade de contribuir de imediato. Não é uma equação fácil, sobretudo no mercado de janeiro, que costuma registrar um aumento nas exigências financeiras dos clubes.

Ibrahim Maza lidera a lista de candidatos

A imprensa espanhola começou a ventilar uma série de nomes que podem entrar nos planos do Paris Saint-Germain, sem que todos estejam ligados a negociações concretas ou a movimentos oficiais do clube francês.

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De acordo com o site francês “Foot Mercato”, citando o jornal espanhol “Sport”, a lista inclui vários jovens talentos, encabeçados pelo argelino Ibrahim Maza, destaque do Bayer Leverkusen, cujo nome já havia sido associado ao interesse do clube parisiense após a lesão de Kvaratskhelia, semanas atrás.

Com a nova crise de lesões provocada pela ausência de Doué, o nome do jogador argelino voltou à tona por ser considerado uma das promessas capazes de atuar em mais de uma posição no ataque, além da qualidade técnica que já demonstrou e que o colocou na mira de vários clubes europeus.

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A lista também inclui Paris Brunner, do Monaco, e Abde Ezzalzouli, destaque do Real Betis, além de Said El Mala, joia do Colônia, da Alemanha.

As chances de contratar esses jogadores, porém, parecem variadas. Brunner não faz parte dos planos do Paris Saint-Germain, segundo o jornal “Le Parisien”, e está perto de renovar seu contrato com o Monaco.

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Já Abde Ezzalzouli vem apresentando ótimo nível no Real Betis. Seu valor de mercado é estimado em cerca de 40 milhões de euros, e seu contrato vai até 2029, e não 2019. Said El Mala, por sua vez, foi uma das maiores revelações da última temporada da Bundesliga, embora lhe falte a experiência necessária para encarar um desafio desse tamanho.

Nomes de peso: o PSG vai surpreender a todos?

As especulações não pararam por aí. O programa “Carrusel Deportivo” revelou outro grupo de jogadores, entre eles Brajan Gruda e Antonio Nusa, dupla do RB Leipzig, Assane Diao, do Como, Ademola Lookman, destaque do Atlético de Madrid, além de Nico Williams, ponta do Athletic Bilbao.

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A maior surpresa, no entanto, foi a inclusão de nomes de primeiro escalão, como o argentino Julián Álvarez, o colombiano Luis Díaz e o brasileiro Vinícius Júnior, na lista de possíveis opções para reforçar o ataque.

Esses nomes parecem distantes de uma avaliação realista para uma contratação de inverno, considerando seu valor técnico e financeiro e a dificuldade de convencer seus clubes a liberá-los no meio da temporada.

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Fica a pergunta mais importante: o Paris Saint-Germain conseguirá encontrar uma contratação excepcional que compense a perda de Doué e Kvaratskhelia, ou Luis Enrique preferirá esperar e contar com as opções disponíveis? O certo é que repetir o roteiro da contratação de Kvaratskhelia em janeiro de 2025, por 70 milhões de euros, não será uma missão fácil.