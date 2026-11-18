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Real Madrid e Antonio Rüdiger seguirão caminhos diferentes após a temporada? Um possível substituto pode vir da Bundesliga.

Caso Antonio Rüdiger deixe o clube no próximo verão, o Real Madrid também tem dois candidatos da Bundesliga em vista para substituí-lo.

Segundo o jornalista espanhol Jorge Picon, da Radio Marca, muitos indícios apontam que esta será a última temporada de Rüdiger com a camisa do Real Madrid. O contrato do ex-jogador da seleção termina no fim de junho, e, nos bastidores do clube, os sinais seriam de uma separação.

Se isso realmente acontecer e Rüdiger deixar o clube madrilenho após cinco anos, o Real terá de procurar um substituto. De acordo com Picon, quatro candidatos estão sendo observados: Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund; Finn Jeltsch, do Stuttgart; Alessandro Bastoni, da Inter de Milão; e Jacobo Ramon, do Como Calcio.

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Este último seria, de longe, a opção mais barata. Afinal, ao vender o jogador de 21 anos ao clube italiano no verão de 2025, o Real garantiu uma cláusula de recompra. Segundo informações, o valor é de cerca de 9 milhões de euros.

Getty Images

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Nico Schlotterbeck pode ir para o Real Madrid por cláusula de rescisão?

Pelos outros três candidatos, o Real Madrid provavelmente teria de desembolsar bem mais. Após renovar seu contrato no início do verão, Schlotterbeck está vinculado ao Borussia Dortmund até 2031, mas poderia deixar o clube no próximo verão graças a uma cláusula de rescisão estipulada em contrato. O valor especulado fica entre 50 milhões e 60 milhões de euros.

Jeltsch, cujo contrato com o Stuttgart vai até 2030 , e Bastoni, que tem vínculo com a Inter até 2028, provavelmente custariam valores semelhantes. O Barcelona também demonstrou grande interesse pelo italiano da Inter de Milão em diversas ocasiões.

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Antonio Rüdiger quer conquistar um título no Real Madrid

Em entrevista ao The Athletic, Rüdiger afirmou que quer muito conquistar um título naquela que pode ser sua última temporada no Real. "Dois anos em que não ganhamos nada no Real Madrid. Isso é terrível." No clube recordista de títulos espanhóis, espera-se que Jose Mourinho, de volta, sacie a sede por grandes títulos.

O zagueiro não quis falar sobre o próprio futuro. No momento, disse estar totalmente concentrado nos compromissos em campo. "Minha prioridade é vencer", ressaltou Rüdiger.