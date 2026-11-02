Com declarações decisivas, Harry Kane encerra a polêmica sobre seu futuro no Bayern de Munique

O inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, aproveitou a coletiva de imprensa que antecede o confronto diante do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões da Europa para revelar os avanços nas negociações de renovação de seu contrato com o clube bávaro, afirmando que as duas partes estão perto de chegar a um novo acordo.

Kane, recém-coroado com a Bola de Ouro, prepara-se para liderar o Bayern de Munique no confronto contra o Atlético de Madrid, na noite de amanhã, terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, onde o atacante inglês ocupa um lugar de destaque nos planos do técnico Vincent Kompany.

As declarações do jogador de 33 anos vêm em meio à aproximação do fim de seu contrato atual, já que seu vínculo com o clube bávaro se encerra ao término da temporada em curso, o que fez com que seu futuro se tornasse alvo de interesse no período recente, antes de o jogador revelar o avanço das negociações e a proximidade da definição da questão da renovação.

Harry Kane disse, segundo divulgou a rede francesa "Foot Mercato": "Acredito que agora é apenas uma questão de dias. Tivemos conversas produtivas durante o fim de semana e as retomamos hoje, então sim, sei que estou repetindo que estamos perto de chegar a um acordo, mas agora estamos muito perto; os detalhes continuam sendo detalhes, como em qualquer contrato".

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E acrescentou: "A maioria dos pontos importantes já foi resolvida, e estamos satisfeitos com isso, mas, em qualquer contrato, há muitas pequenas questões que precisam ser consideradas, além de detalhes secundários que, no fim, precisam ser acertados pelos advogados".

E concluiu suas declarações: "Então sim, de modo geral, acredito que é uma questão de dias, não de semanas. As conversas também correram bem hoje, e espero que possamos chegar a um acordo nos próximos dias".