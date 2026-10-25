O francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, alcançou um feito histórico com o clube merengue, depois de marcar os dois gols de sua equipe contra o Barcelona, neste domingo, no Clásico disputado no estádio "Camp Nou", pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Mbappé abriu o placar do Clásico, ao marcar o primeiro gol do Real Madrid aos 41 minutos, em um lance de sorte, depois que a bola de Gerard Martín bateu em seu pé antes de entrar nas redes da equipe catalã.

Aos 88 minutos, Mbappé conseguiu ampliar com o segundo gol do Real Madrid, após um contra-ataque rápido em que o reserva Eduardo Camavinga conseguiu invadir a área do Barça antes de passar a bola para Mbappé, que a colocou com facilidade nas redes vazias.

Com isso, Mbappé chega a 100 gols com o Real Madrid em diferentes competições, em 116 partidas disputadas desde que se juntou ao clube merengue no verão de 2024, vindo do Paris Saint-Germain, segundo o jornal "Marca".

O jornal espanhol acrescentou: "Para colocar esse feito em um contexto comparativo com outro artilheiro excepcional, constatamos que Cristiano Ronaldo chegou ao seu gol de número 100 depois de disputar 105 partidas".

E destacou que o craque português alcançou essa marca no dia 2 de novembro, e isso ocorreu durante sua terceira temporada com o clube merengue, o que também se aplica ao caso de Kylian.