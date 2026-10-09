Dez anos depois de ter ofendido Laurent Blanc, seu ex-treinador no Paris Saint-Germain, durante uma transmissão ao vivo no aplicativo "Periscope", o lateral-direito marfinense Serge Aurier apresentou um pedido de desculpas de sinceridade duvidosa, dentro de um esquete satírico produzido pelo canal francês "Canal+".

Aurier, de 33 anos, apareceu no programa "O Detetive Mathoux", apresentado por Hervé Mathoux, no qual foi levado a oferecer um pedido de desculpas "mais sincero" ao seu ex-treinador, apesar de ter afirmado no início da conversa: "Não consigo fingir...".

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O caso remonta à temporada 2015-2016, quando Aurier atacou seu treinador e alguns de seus companheiros, descrevendo Blanc com as palavras: "Ele é um covarde", frase que provocou uma crise dentro do Paris Saint-Germain.

Aurier justificou o que aconteceu na época em declarações à "RMC Sport", dizendo: "Se vocês olharem bem o vídeo, eu estou em pleno delírio. São perguntas às quais nem presto atenção enquanto respondo, porque o aplicativo tem muita gente, e era só para rir. Depois disso, hoje, percebo que foi realmente uma grande besteira, porque é algo sério".

O jogador foi afastado da equipe por dois meses, enquanto Blanc sentiu amargura pela falta de apoio da diretoria, já que o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, visitou Aurier no time reserva apenas um mês depois de a crise ter estourado.

Um pedido de desculpas com cebola e colírio

E, após uma década inteira, num momento em que Aurier se tornou treinador de uma equipe sub-15 do clube Lens, aproveitou sua aparição no "Canal+" para apresentar suas desculpas a Blanc, ainda que pareça ter sido o canal a tê-lo levado a isso.

Aurier recorreu a cebola, colírio e uma música triste de piano, e leu uma mensagem escrita em folhas destinadas ao seu ex-treinador: "Caro Laurent, se você soubesse o quanto me arrependo. Passaram-se dez anos, e não paro de pensar em você. Não quis dizer uma só palavra daquilo. Vamos conversar diante de uma xícara de café. Eu o convido, e insisto. Por favor, treinador, me perdoe".

A sinceridade do pedido de desculpas de Aurier permanece em dúvida, depois de ele próprio ter afirmado que não consegue fingir, enquanto se aguarda uma possível resposta de Blanc, ex-treinador da seleção da França.



