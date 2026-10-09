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Muhammad Sharaf Eldeen
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Com cebola e colírio: ex-estrela do Paris Saint-Germain se desculpa por ofensa a Laurent Blanc

PSG x Le Mans
PSG
Le Mans
Campeonato Francês
Manchester City x PSG
Manchester City
Liga dos Campeões
S. Aurier
L. Blanc
França
England
Costa do Marfim

Aurier havia xingado seu treinador durante uma transmissão ao vivo

Dez anos depois de ter ofendido Laurent Blanc, seu ex-treinador no Paris Saint-Germain, durante uma transmissão ao vivo no aplicativo "Periscope", o lateral-direito marfinense Serge Aurier apresentou um pedido de desculpas de sinceridade duvidosa, dentro de um esquete satírico produzido pelo canal francês "Canal+".

Aurier, de 33 anos, apareceu no programa "O Detetive Mathoux", apresentado por Hervé Mathoux, no qual foi levado a oferecer um pedido de desculpas "mais sincero" ao seu ex-treinador, apesar de ter afirmado no início da conversa: "Não consigo fingir...".

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O caso remonta à temporada 2015-2016, quando Aurier atacou seu treinador e alguns de seus companheiros, descrevendo Blanc com as palavras: "Ele é um covarde", frase que provocou uma crise dentro do Paris Saint-Germain.

Aurier justificou o que aconteceu na época em declarações à "RMC Sport", dizendo: "Se vocês olharem bem o vídeo, eu estou em pleno delírio. São perguntas às quais nem presto atenção enquanto respondo, porque o aplicativo tem muita gente, e era só para rir. Depois disso, hoje, percebo que foi realmente uma grande besteira, porque é algo sério".

O jogador foi afastado da equipe por dois meses, enquanto Blanc sentiu amargura pela falta de apoio da diretoria, já que o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, visitou Aurier no time reserva apenas um mês depois de a crise ter estourado.

Um pedido de desculpas com cebola e colírio

E, após uma década inteira, num momento em que Aurier se tornou treinador de uma equipe sub-15 do clube Lens, aproveitou sua aparição no "Canal+" para apresentar suas desculpas a Blanc, ainda que pareça ter sido o canal a tê-lo levado a isso.

Aurier recorreu a cebola, colírio e uma música triste de piano, e leu uma mensagem escrita em folhas destinadas ao seu ex-treinador: "Caro Laurent, se você soubesse o quanto me arrependo. Passaram-se dez anos, e não paro de pensar em você. Não quis dizer uma só palavra daquilo. Vamos conversar diante de uma xícara de café. Eu o convido, e insisto. Por favor, treinador, me perdoe".

A sinceridade do pedido de desculpas de Aurier permanece em dúvida, depois de ele próprio ter afirmado que não consegue fingir, enquanto se aguarda uma possível resposta de Blanc, ex-treinador da seleção da França.


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