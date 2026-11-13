Com aval da UEFA e de Jesus, Portugal prepara surpresa para Cristiano Ronaldo

A seleção de Portugal se prepara para prestar uma homenagem excepcional ao seu ex-capitão Cristiano Ronaldo, durante o confronto com a Dinamarca, na noite de amanhã, sábado, pela quinta rodada da disputa do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações da UEFA.
Segundo o que noticiou o jornal português "A Bola", nesta sexta-feira, todos os jogadores da seleção portuguesa entrarão no gramado antes da partida vestindo a famosa camisa 7 que esteve associada a Ronaldo, numa iniciativa de homenagem sem precedentes em celebração ao legado do astro histórico com a seleção de seu país.
A decisão foi tomada durante uma reunião realizada ontem, quinta-feira, que reuniu o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, o treinador Jorge Jesus e três dos atuais capitães da seleção: Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernandes.
A iniciativa tem como objetivo imortalizar a trajetória histórica de Ronaldo com a seleção de Portugal, que começou com sua primeira aparição internacional em agosto de 2003 e seguiu até o recente anúncio do fim de sua carreira com a seleção.
Cristiano Ronaldo havia anunciado, na semana passada, sua aposentadoria do futebol no nível internacional, juntando-se ao seu rival histórico Lionel Messi, que havia anunciado sua aposentadoria internacional cerca de um mês antes.
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Ronaldo encerrou sua trajetória internacional após 23 anos de sua primeira aparição com a camisa de Portugal, isso na sequência de uma grande crise com o treinador Jorge Jesus.
Outra homenagem no minuto 7
A homenagem a Ronaldo não se limitará à entrada dos jogadores com a camisa 7, pois o confronto com a Dinamarca também terá uma pausa simbólica no minuto sete, momento em que os torcedores nas arquibancadas do estádio "Pedreira" participarão da celebração ao ex-capitão de Portugal.
As duas iniciativas receberam previamente a aprovação da União das Federações Europeias de Futebol, a "UEFA", como preparação para sua realização durante a partida marcada para o Estádio Municipal de Braga, na noite de sábado.
O quarto exclusivo de Ronaldo permanece vazio
E na sede da Federação Portuguesa, na Cidade do Futebol, os responsáveis também decidiram manter vazio o quarto que Ronaldo costumava ocupar na "casa dos jogadores", durante o primeiro período de concentração da seleção após o anúncio do astro do Al-Nassr do fim de sua caminhada internacional.
Isso ocorre no âmbito de uma série de iniciativas que a Federação e a seleção portuguesa fazem questão de realizar para homenagear o legado de Ronaldo, após mais de 23 anos que passou com a camisa da seleção, ao longo dos quais se tornou o maior artilheiro histórico e capitão de uma das gerações mais bem-sucedidas da história do futebol português.
Seu ex-companheiro responde às acusações
Por outro lado, Adrien Silva, ex-meio-campista da seleção de Portugal, respondeu às acusações de arrogância direcionadas a Cristiano Ronaldo, lenda da equipe recentemente aposentada.
Silva disse, em entrevista à Kooora que será publicada posteriormente, que Cristiano Ronaldo possui confiança e ambição verdadeira, mas alguns interpretaram isso como arrogância.
Quando questionado se o mundo havia interpretado mal Ronaldo por conta de sua grande confiança em si mesmo e de suas reações emotivas, respondeu dizendo: "Às vezes, sua imensa confiança em si mesmo é mal interpretada. Qualquer pessoa que compete no mais alto nível precisa acreditar em si mesma de forma incondicional".
E acrescentou o jogador de 37 anos: "O que alguns descreveram como arrogância não passava de ambição verdadeira e da frustração natural de alguém que odeia perder".