Com apenas 5 palavras... Beckham envia uma “mensagem elegante” a Harry Kane após a classificação para as semifinais

David Beckham enviou uma “mensagem elegante” ao capitão da seleção da Inglaterra, Harry Kane, após a classificação dos Três Leões para as semifinais da Copa do Mundo.
Jude Bellingham marcou os dois gols da vitória da equipe de Thomas Tuchel sobre a Noruega por 2 a 1; o segundo gol saiu no primeiro tempo da prorrogação, enquanto Beckham assistia à partida.
Beckham estava nas arquibancadas do Hard Rock Stadium, em Miami, com seus filhos Romeo e Cruz, além de sua esposa Victoria e sua filha Harper.
De acordo com o jornal “The Sun”, a família tirou uma foto em grupo, e Beckham foi filmado comemorando os gols.
Em seguida, ele acessou a internet para desejar boa sorte a Kane na partida das semifinais, na quarta-feira, contra a Argentina.
Kane escreveu: “Vamos continuar acreditando. Para a semifinal”, e Beckham respondeu: “Capitão incrível, continue acreditando”.
Várias estrelas da seleção inglesa também comentaram a mensagem de Harry Kane: Bellingham postou um emoji de cabra; John Stones acrescentou um coração e a palavra “Skip”; Jordan Henderson escolheu um emoji de chama e um coração; e Marcus Rashford desenhou um coração, enquanto Alan Shearer aplaudia.