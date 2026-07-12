Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

Traduzido por

Com apenas 5 palavras... Beckham envia uma “mensagem elegante” a Harry Kane após a classificação para as semifinais

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
Noruega x Inglaterra
Noruega
H. Kane
D. Beckham
J. Bellingham
England
Argentina
EUA
Noruega

Liderou a Inglaterra na eliminação da Noruega

David Beckham enviou uma “mensagem elegante” ao capitão da seleção da Inglaterra, Harry Kane, após a classificação dos Três Leões para as semifinais da Copa do Mundo.

Jude Bellingham marcou os dois gols da vitória da equipe de Thomas Tuchel sobre a Noruega por 2 a 1; o segundo gol saiu no primeiro tempo da prorrogação, enquanto Beckham assistia à partida.

Beckham estava nas arquibancadas do Hard Rock Stadium, em Miami, com seus filhos Romeo e Cruz, além de sua esposa Victoria e sua filha Harper.

De acordo com o jornal “The Sun”, a família tirou uma foto em grupo, e Beckham foi filmado comemorando os gols.

Em seguida, ele acessou a internet para desejar boa sorte a Kane na partida das semifinais, na quarta-feira, contra a Argentina.

Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

Kane escreveu: “Vamos continuar acreditando. Para a semifinal”, e Beckham respondeu: “Capitão incrível, continue acreditando”.

Várias estrelas da seleção inglesa também comentaram a mensagem de Harry Kane: Bellingham postou um emoji de cabra; John Stones acrescentou um coração e a palavra “Skip”; Jordan Henderson escolheu um emoji de chama e um coração; e Marcus Rashford desenhou um coração, enquanto Alan Shearer aplaudia.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google