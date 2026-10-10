Com ajuda de Álvarez, Atlético de Madrid escapa da armadilha do Alavés

O Atlético de Madrid conquistou uma vitória agônica sobre o anfitrião Deportivo Alavés, pelo placar de 2 a 1, na noite deste sábado, pela oitava rodada de La Liga.

O Atlético sofreu muito, apesar da inferioridade numérica nas fileiras do Alavés, que jogou com 10 jogadores desde os 61 minutos após a expulsão de Ángel Pérez.

O Atlético de Madrid chegou a 19 pontos na vice-liderança, enquanto o Alavés estacionou nos 11 pontos, na sexta colocação.

O jornal Sport repassou os principais lances da partida, na qual o Atlético tratou de impor seu domínio sobre o jogo e conseguiu abrir o placar aos 33 minutos, após uma bela jogada técnica entre Grimaldo e Lookman nas proximidades da área.

O jogador nigeriano trocou passes com o companheiro em uma tabela, depois que o internacional espanhol tocou a bola de calcanhar de maneira espetacular, antes de colocar a bola entre as pernas de Sivera, goleiro do Alavés, marcando o gol que abriu a vantagem.

Mas, quando parecia que o primeiro tempo terminaria com a vantagem do Atlético de Madrid, Le Normand perdeu a cabeça durante um escanteio, após envolver Toni Martínez com os braços, e o árbitro Quintero González não hesitou em marcar o pênalti.

A tecnologia do vídeo confirmou a decisão do árbitro de campo, e Lucas Boyé encarregou-se de bater o pênalti, dando ao Alavés o gol de empate.

Com o início do segundo tempo, Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, colocou em campo a dupla Julián Álvarez e Baena.

Álvarez provocou a expulsão de Ángel Pérez, depois que o jogador do Alavés fez uma entrada muito violenta em seu tornozelo e, a partir daquele momento, as coisas ficaram muito mais fáceis para o Atlético de Madrid.

Ainda assim, o gol da vitória só veio aos 86 minutos de partida, depois que Baena produziu um lance de genialidade técnica, ao enviar um cruzamento preciso usando a parte externa do pé, que Cuti Romero completou de cabeça, mandando a bola para o fundo das redes no poste mais distante.



