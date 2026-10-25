O Bayern de Munique conseguiu manter a liderança do Campeonato Alemão com uma valiosa vitória por 3 a 1 sobre o anfitrião Freiburg, na sétima rodada da competição, na noite de domingo.

Dois dias após o colapso de Vincent Kompany no campo de treinamentos, os jogadores do Bayern deram ao seu treinador belga um motivo para comemorar do leito do hospital.

O Bayern de Munique chegou a 17 pontos na liderança, enquanto o Freiburg estacionou nos 13 pontos, na terceira colocação.

O site "Spox" destacou os principais lances da partida, na qual Aaron Danks assumiu a responsabilidade de comandar o time bávaro do banco de reservas, após a doença de Kompany.

Upamecano abriu o placar para o Bayern aos 16 minutos: depois de recuperar a bola sozinho, passou para Olise e, em seguida, arrancou para frente, correndo em direção ao gol após receber um passe em profundidade do companheiro, ficando cara a cara com a meta e conseguindo balançar as redes.

Além de marcar o primeiro gol, Upamecano impediu o Freiburg de alcançar o empate, ao bloquear uma tentativa de Lucas Höler.

Depois disso, o Bayern de Munique aumentou o ritmo ofensivo, transformando a partida em um confronto aberto e divertido.

Mas as finalizações de Olise aos 24 minutos, de Lennart Karl aos 25 e de Serge Gnabry aos 28 careceram da precisão necessária.

Serge Gnabry conseguiu, aos 42 minutos, ampliar a vantagem bávara, marcando seu centésimo gol no Campeonato Alemão, após aproveitar um passe de Boey.

Harry Kane desperdiçou sua primeira chance real de marcar aos 57 minutos, ao tentar cabecear a bola.

Já o Freiburg, que sofreu sua primeira derrota em casa, diminuiu a diferença com um gol marcado por Tom Bischof, contra o próprio time aos 82 minutos.

O Bayern de Munique abafou a reação dos donos da casa com um gol do seu jogador francês Michael Olise, aos cinco minutos dos acréscimos do segundo tempo.



