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Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Com a ausência de Álvarez, Atlético de Madrid goleia o Sevilla e assume a liderança de La Liga

Sevilla x Atlético de Madrid
Sevilla
Atlético de Madrid
La Liga
J. Alvarez
Espanha

O Atlético de Madrid recuperou o embalo das vitórias no Campeonato Espanhol, após vencer por 3 a 1 o anfitrião Sevilla, na noite deste sábado, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

O Atlético de Madrid não esperou e marcou um gol logo cedo, aos quatro minutos, por meio de Alejandro Baena.

Ademola Lookman conseguiu ampliar a vantagem dos visitantes aos 26 minutos.

Alejandro Baena voltou a marcar seu segundo gol pessoal, o terceiro em favor do Atlético, aos 33 minutos.

Miguel Sierra diminuiu a diferença ao marcar o único gol do Sevilla, aos 66 minutos.

La Liga
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O Atlético de Madrid subiu para 7 pontos, na liderança provisória de La Liga, enquanto o Sevilla estacionou nos 6 pontos, na quinta colocação.

Julián Álvarez não participou do jogo contra o Sevilla, após ausência nos treinos da equipe, em meio a complicações sobre seu futuro, já que ele deseja se transferir para o Barcelona, mas seu clube madrilenho se recusa a negociar com o Barça.

O Atlético iniciou sua caminhada em La Liga com a vitória por 2 a 0 sobre o Málaga, antes do empate por 2 a 2 com o Villarreal.

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