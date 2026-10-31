Com a 17ª vitória, o Real Madrid vai desfazer a parceria com o Barcelona?

O Real Madrid busca a vitória sobre o anfitrião Racing Santander no Campeonato Espanhol, na noite deste domingo, para quebrar o empate com o Barcelona em uma lista especial.

O Real Madrid entra na partida de amanhã na terceira colocação da tabela de classificação de LaLiga, com 24 pontos, e joga com os nervos tranquilos após a vitória no Clássico na rodada passada.

Segundo as estatísticas da "Opta", o Real Madrid lidera a lista das equipes que mais venceram o Racing Santander em seus domínios no Campeonato Espanhol, empatado com o Barcelona e o Athletic Bilbao.

O Racing perdeu para o Real Madrid em 16 partidas de um total de 44 confrontos em seu estádio, o mesmo saldo diante do Barcelona em 44 jogos também, e diante do Athletic Bilbao em 45 partidas.

O Racing também sofreu 67 gols diante do Real Madrid, o segundo maior saldo depois do Barcelona, que marcou 68 gols em suas redes. Portanto, qualquer gol do time merengue amanhã igualará o saldo de seu rival.

Uma série de 11 partidas?

O Racing Santander também não conquistou nenhuma vitória em seus últimos 10 jogos diante do Real Madrid no Campeonato Espanhol, tendo perdido 9 deles e empatado um.

E pode igualar sua segunda maior sequência sem vitórias diante do time merengue na competição, que se estende por 11 partidas (3 empates e 8 derrotas) entre os anos de 1982 e 1994, sabendo que a maior sequência chegou a 13 partidas (dois empates e 11 derrotas) entre os anos de 1951 e 1973.

Por sua vez, o Real Madrid somou pontos em seus últimos 5 jogos fora de casa diante do Racing Santander no Campeonato Espanhol, conquistando 4 vitórias e um empate, e manteve suas redes invioladas em 4 deles.

Nunca disputou 6 partidas consecutivas fora de casa diante do Racing sem derrota na competição, exceto uma única vez, em setembro de 1961, quando conquistou 4 vitórias e dois empates.