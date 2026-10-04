Coletiva de imprensa da Irlanda é encerrada imediatamente após acusação de jornalista israelense

O duelo da Liga das Nações entre Irlanda e Israel, na noite de domingo, tem uma preparação conturbada. No sábado, a entrevista coletiva da Irlanda foi encerrada antes do previsto, após uma pergunta de um jornalista israelense.

Na noite de domingo, Irlanda e Israel se enfrentam pela Liga das Nações, em campo neutro, na Sérvia. Na semana passada, os dois países já haviam jogado entre si, então na Hungria. A Irlanda venceu por 3 a 0.

Houve muita repercussão em torno daquele duelo. Os jogadores irlandeses, por exemplo, olharam para o gramado durante o hino nacional de Israel, não apertaram as mãos dos jogadores israelenses e usaram braçadeiras de luto “em reconhecimento a todas as vítimas no conflito em Gaza”.

Mas não parou por aí. A federação irlandesa de futebol anunciou após aquela partida que estava investigando denúncias de ofensas racistas feitas por torcedores israelenses contra Adam Idah, atacante da Irlanda.

E o assunto voltou à tona no sábado, durante a entrevista coletiva antes de Irlanda x Israel. “Os seus jogadores chamaram os nossos jogadores de ‘macacos’ durante a partida”, disse um jornalista israelense a Heimir Hallgrímsson, técnico da Irlanda.

“Isso não procede de forma alguma”, interrompeu o assessor de imprensa da Irlanda. “Ok, vamos encerrar a entrevista coletiva por aqui.” Quando o jornalista foi solicitado a devolver o microfone, ele se recusou: “Vocês não podem tirar o microfone de mim. Isso não pode!”

“Os jogadores não estão mentindo sobre isso”, continuou ele. “Isso não é mentira. É o que eles estão dizendo. Isto é uma entrevista coletiva. Nós fomos convidados para estar aqui e podemos fazer perguntas.” No entanto, não houve mais resposta, e assim a entrevista coletiva chegou ao fim.