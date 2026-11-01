O árbitro Munuera Montero comandou a partida entre Real Madrid e o anfitrião Racing Santander, que terminou com vitória dos merengues por 3 a 0, na 11ª rodada de LaLiga.
O site "Archivo VAR", especializado em lances arbitrais polêmicos, deu uma avaliação chocante ao árbitro Munuera Montero, de 1,5 de um total de 10 pontos.
O "Archivo VAR" esclareceu que Munuera Montero fez a sua pior atuação arbitral, com uma diferença clara em relação a todas as suas partidas na temporada atual, afirmando que o que aconteceu equivaleu a um "colapso arbitral".
Montero não foi feliz na avaliação dos lances simples nem nas decisões relacionadas à grande área, com exceção de ter deixado passar a marcação de uma falta por um pisão levíssimo de Mantilla em Yan Diomande.
Depois disso, ele praticamente não acertou nenhuma decisão. Além disso, a atuação de Munuera Montero foi irregular no aspecto disciplinar, já que deixou de mostrar cartões amarelos que eram claros, enquanto mostrou outros cartões para os quais não havia absolutamente nenhuma justificativa.
A partida teve dois lances polêmicos, sem contar o contato mencionado entre Mantilla e Diomande.
No primeiro lance, após um leve contato de Parati na barriga de Mbappé, o atacante francês caiu dentro da grande área depois de sentir o contato. Esse era um lance claro que exigia a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo, mas Melero López se eximiu completamente de sua responsabilidade e ignorou a intervenção.
Mas ele não fez o mesmo no segundo tempo, quando pediu ao árbitro de campo que fosse revisar um toque de mão de Tchouaméni, levando o árbitro a decidir, após revisar as imagens, que não era caso de marcar falta.
O estranho é que nenhuma das imagens mostra com clareza a identidade do jogador que tocou primeiro na bola, se foi o jogador francês ou o seu adversário.