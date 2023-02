Coisas que só o VAR faz: jogador comemora gol já estando no banco de reservas

Fato inusitado aconteceu no Campeonato Espanhol, após gol marcado por Angel Correa, atacante do Atlético de Madrid

Falava-se que o VAR chegaria para mudar o futebol, e realmente está acontecendo, de maneiras até inesperadas. Uma das coisas negativas que a arbitragem de vídeo trouxe foi perder a euforia do gol na hora de rever a jogada mais importante do futebol.

E foi exatamente o que aconteceu neste sábado durante o duelo entre Atlético de Madrid e Getafe, pelo Campeonato Espanhol. Aos 15 minutos da segunda etapa, o atacante Ángel Correa pegou um rebote de David Soria para mandar a bola para a rede. Porém, o juiz Mateu Lahoz anulou o tento ao ver a bandeira levantada pelo auxiliar.

O que aconteceu a seguir é história. O gol começou a ser revisto pelo VAR e, enquanto isso, o técnico Diego Simeone, aproveitando a oportunidade, substituiu Correa, que vestiu o macacão azul que os reservas do Atlético de Madrid usam nos dias frios e sentou-se com os companheiros.

Porém, após uma longa revisão do árbitro Mateu Lahoz, o gol marcado pelo argentino foi validado, e o atacante comemorou o seu tento no banco de reservas, saindo do banco para comemorar o gol com a torcida do Atlético.