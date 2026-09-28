Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1083881982.jpgANP
Sam Vreeswijk
Traduzido por

Cody Gakpo deixa a seleção da Holanda imediatamente; mais clareza sobre a lesão

Países Baixos
Liverpool
C. Gakpo
Sérvia x Países Baixos
Sérvia
Liga das Nações A

Para Cody Gakpo, esta Data Fifa já acabou. O atacante de 27 anos deixou o campo lesionado no domingo, durante Sérvia x Holanda (1 a 2), e exames mostraram que ele não poderá atuar por enquanto. Por isso, ele retorna ao seu clube, o Liverpool, informou a KNVB.

Para Gakpo, o problema começou cedo contra a Sérvia. Após uma entrada dura de Sasa Lukic, que recebeu amarelo por isso, o atacante já ficou caído com dores.

No fim, Gakpo ainda tentou continuar, mas alguns minutos depois ficou claro que ele não poderia seguir em campo. Ruben van Bommel o substituiu.

“Gakpo não está disponível para o restante da Data Fifa”, informou a KNVB nesta segunda-feira. “O atacante deixou o campo no domingo, na partida fora de casa contra a Sérvia (1 a 2), com uma lesão e retorna ao seu clube, o Liverpool. Nenhum substituto será convocado para Gakpo.”

O técnico da seleção, Xavi, tem entre as opções para a ponta esquerda nomes como Van Bommel e Noa Lang. Crysencio Summerville também poderia atuar nessa posição.

Rik Elfrink sabe que Gakpo terá de ficar afastado por ‘algumas semanas’. Segundo o jornalista do Eindhovens Dagblad, isso foi constatado em exames realizados em Eindhoven.

A seleção holandesa ainda entrará em campo mais duas vezes nesta Data Fifa. Na próxima quinta-feira, enfrenta a Grécia em Tessalônica; no domingo, recebe a Sérvia no Philips Stadion, em Eindhoven.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google