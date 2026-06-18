Cocorella explica por que escolheu o Real Madrid... Será que provocou a torcida do Barcelona?

Marc Cucurella, jogador da seleção espanhola, quebrou o silêncio e revelou todos os detalhes de sua contratação pelo Real Madrid neste verão, vindo do Chelsea.

O Real Madrid anunciou a contratação de Marc Cucurella, de 27 anos, e o clube pagará uma taxa fixa de transferência de 55 milhões de euros, além de um possível adicional de 5 milhões de euros.

Desde a conclusão da negociação, o lateral-esquerdo manteve silêncio sobre o assunto e, agora, concedeu uma entrevista ao jornal “El Mundo”.

Cocorela disse: “Tudo foi resolvido em um dia e meio ou dois dias. Isso é muito melhor para mim, muito mais rápido e sem nenhum aborrecimento”.

Ele explicou: “Havia diferentes opções, mas quando chegou a proposta do Real Madrid, não hesitei. Acho que é uma oportunidade única. Jogar pelo Real Madrid é uma grande honra, e poucos jogadores podem dizer isso. É algo misterioso. Não sei como descrever. É imprevisível. Acho que foi isso que vimos repetidamente nas reviravoltas históricas”.

O jogador catalão falou sobre seu passado no Barcelona, dizendo: “A vida tem diferentes fases. Tive que tomar uma decisão importante, e não tenho nenhuma dúvida. Todo jogador de futebol sonha em competir nos níveis mais altos e pelos grandes clubes. Quando se é criança, sonha-se em jogar por grandes times, e acredito que o Real Madrid seja um deles. É o time com mais títulos da Liga dos Campeões do mundo”.

Quanto à conversa que teve com seu futuro técnico, José Mourinho, ele comentou: “Estávamos conversando, e ele me disse que está muito ansioso para trabalhar comigo, que eu vou me adaptar rapidamente e que o Real Madrid é um grande clube. Depois, ele me desejou boa sorte na Copa do Mundo e disse que nos encontraríamos em Madri.

Kokorela acrescentou: “Ele me disse: ‘Ou você ou eu, não vou contratar nenhum lateral-esquerdo’?... Não, não sei se ele disse isso. Ele me disse que me quer, e estou muito feliz com essa confiança. Mal posso esperar para começar a trabalhar com ele”.

Ele também afirmou que quer “poder viver aquelas noites mágicas. É algo que, acredito, todo jogador de futebol aprecia. Se você tiver a oportunidade de viver isso, não há dúvida alguma”.

E concluiu: “Sou um jogador muito esforçado, alguém que tenta dar o máximo até o último momento. Acho que isso faz parte da essência do Real Madrid, essa coisa de dizer: ‘até o fim’”.