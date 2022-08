Cobiçado pelo Fulham, Willian pensa em voltar à Europa após problemas no Corinthians

Atacante de 33 anos se incomodou com questões extracampo envolvendo a sua passagem pelo Parque São Jorge. Ele aprova possível ida ao Fulham

Willian pensa em voltar à Europa no mercado da bola. O momento conturbado vivido no Corinthians e a possibilidade de morar novamente em Londres fazem com que o atacante de 33 anos considere como positiva a negociação com o Fulham, como soube a GOAL.

O atleta reprova os episódios que envolveram a sua família em redes sociais — ele e a esposa receberam xingamentos de torcedores por causa dos resultados obtidos pelo time — e acredita que um retorno à Inglaterra, onde defendeu Chelsea e Arsenal, seria interessante.

Willian já havia cogitado deixar o Parque São Jorge justamente por problemas semelhantes no passado. Ele, porém, é cauteloso ao falar sobre o assunto com agentes e o próprio clube.

O discurso adotado nos bastidores é conciliatório. O Corinthians tenta se resolver com Willian para evitar que os problemas determinem a sua saída do futebol brasileiro. O técnico Vitor Pereira conta com o atacante em seu planejamento para a atual temporada e não gostaria de perdê-lo.

Em que pese o trabalho feito pela manutenção no clube, Willian tem uma cláusula que facilita a sua saída para o futebol europeu, como adiantado pela GOAL. Não há detalhes da minuta contratual, mas o seu vínculo tem um trecho que abre brechas para a volta ao continente.

Em 2022, o atacante soma 35 jogos pelo Corinthians, com um gol marcado e quatro assistências. Ele não entra em campo desde o último dia 30 de julho, quando a equipe venceu o Botafogo por 1 a 0, pela 20ª rodada do Brasileirão.