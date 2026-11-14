Clube catalão estraga a estreia de Raúl com o Real Oviedo

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Dois gols em um piscar de olhos e dois presentes da defesa do Real Oviedo deram ao Girona uma vitória que lhe devolveu o ânimo e, ao mesmo tempo, estragaram a estreia de Raúl González como treinador do Oviedo.

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Dois gols num piscar de olhos, e dois presentes da defesa do Real Oviedo, deram ao Girona uma vitória que lhe devolveu o vigor e, ao mesmo tempo, estragou a estreia de Raúl González como treinador do Oviedo.

O jornal AS destacou os principais momentos da partida, na qual o Girona quis dar as boas-vindas a Raúl privando sua equipe da bola, aproveitando-se da dupla de volantes formada por Iván e Beltrán, que impuseram seu domínio sobre o ritmo de jogo sob o comando de Quique Álvarez.

O Real Oviedo não teve outra opção a não ser recuar e tentar recuperar o fôlego por meio da recuperação da bola, tentativas que não se repetiram muito.

O treinador Raúl esteve bastante ativo orientando seus jogadores a partir da linha lateral e tentou fazer os ajustes necessários no desempenho de sua equipe, mas a impressão deixada pelo primeiro tempo foi a de que o Girona foi a parte mais confortável, após passar a maior parte dos seus trechos no campo do adversário.

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Apesar de reconhecer o maior domínio da equipe catalã, as chances se dividiram entre os dois times durante o primeiro tempo.

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Domínguez ameaçou o gol com um cabeceio que passou rente à trave, e em seguida Jiménez teve uma chance clara, mas a desperdiçou com um chute que seria mais fácil colocar nas redes.

O Real Oviedo tentou prejudicar seu adversário catalão por meio das bolas paradas, enquanto o Girona se apoiou nas arrancadas de Carles Pérez e Unai.

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A chance mais perigosa da equipe catalã veio de uma bola parada, após o chute de esquerda de Carlos Pérez bater no travessão, na sequência de uma disputa dentro da área.

Antes do fim do primeiro tempo, Estanis e Chaira tentaram ameaçar o gol do Girona em duas ocasiões, mas suas tentativas não representaram perigo para Gazzaniga.

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O início do segundo tempo sorriu para o Real Oviedo, após conseguir concretizar uma jogada organizada e excelente iniciada por Joti, continuada por Jiménez e aprimorada por Chaira, antes de Reina deixar sua marca com um belo cabeceio, chegando por trás.

O gol da vantagem por 1 a 0 deu aos jogadores do Real Oviedo uma dose maior de tranquilidade. Eles poderiam ter ampliado essa vantagem rapidamente, mas Gazzaniga impediu Esfan de marcar, após defender sua tentativa na sequência de uma excelente jogada iniciada por Estanis.

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O Real Oviedo falhou em sua tentativa de ampliar a diferença, mas depois cometeu um erro ainda maior, durante dois lances infelizes consecutivos dentro da área.

Aos 60 minutos, os defensores do Real Oviedo se limitaram a assistir Abel balançar as redes do goleiro Aarón, sem conseguir detê-lo.

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Três minutos depois, mais precisamente aos 63 minutos, Bueno aproveitou outro presente, representado por uma bola de rebote, para somar o segundo gol da equipe catalã.

Assim, a possibilidade de o Real Oviedo abrir dois gols de vantagem se transformou na desvantagem por 1 a 2, deixando a equipe do treinador Raúl em uma situação muito difícil.

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Raúl exigiu dos jogadores do Oviedo uma reação forte, por meio de mudanças de caráter ofensivo, e o Oviedo partiu para o ataque sem hesitar, ainda que seu ímpeto fosse movido pelo entusiasmo e pela combatividade mais do que pelo apoio em soluções futebolísticas.

Yacob e Morales tentaram testar Gazzaniga, mas o goleiro do Girona permaneceu firme, conduzindo sua equipe à conquista da vitória no estádio Tartiere e estragando, ao mesmo tempo, a estreia de Raúl.