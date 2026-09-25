Sem grande cultura de jogo, mas com a maior entrega possível no limite da legalidade (e um genial Lionel Messi), a Argentina lutou para chegar à final da Copa do Mundo. Alguns também diziam: a Argentina se arrastou até a final. Não foi suficiente para defender o título, e na decisão veio uma derrota contra a Espanha que, em princípio, foi bem recebida no mundo todo.

Os gaúchos quase não conquistaram simpatia com sua postura fora da Argentina. Ainda assim, um sábio do futebol alemão manifestou seu respeito. "Prefiro o estilo de jogo da Argentina ao que vejo no momento na seleção alemã", opinou Matthias Sammer, apelidado de "Motzki". Na equipe da DFB, que voltou a fracassar de forma vexatória, ele sentiu falta, ao contrário do que viu nos argentinos, da "vontade incondicional de vencer". Já naquela época, Sammer havia identificado Jürgen Klopp, famoso por suas habilidades de motivação, como o homem ideal para combater esse problema.

E, de fato: na estreia de Klopp como técnico da seleção, a equipe da DFB exibiu um toque de vibes de gaúcho. Quer um exemplo? Embora Brian Brobbey tenha caído no gramado com dores aos 32 minutos, a equipe da DFB simplesmente seguiu jogando e pouco depois marcou com Felix Nmecha, fazendo 1 a 0 naquele momento. A comemoração foi seguida por um empurra-empurra. Os holandeses reclamaram com veemência, Virgil van Dijk falaria depois em uma "vergonha". Brobbey precisou ser substituído.

O comportamento dos jogadores alemães foi ao mesmo tempo compatível com as regras e controverso. No fim das contas, foi exemplar da nova vontade de vencer. Em um jogo intenso, disputado e marcado por picuinhas, a Alemanha peitou o adversário física e mentalmente. Klopp elogiou a "paixão", Jonathan Tah destacou "fogo, intensidade e energia", Joshua Kimmich citou "disposição e vontade". Esse foi um passo importante na direção certa.

A Alemanha mostrou falhas defensivas gritantes

Do ponto de vista futebolístico, porém, esse passo ainda não pôde ser visto. Sobretudo não no aspecto que Klopp aparentemente havia colocado no topo da agenda. Na preparação, houve "um grande foco na defesa", revelou Kimmich: "Essa é a base e o caminho mais simples de construir um fundamento." Dois dias de treino evidentemente não bastam para construir esse fundamento.

Justamente na defesa, a equipe da DFB mostrou falhas gritantes, principalmente no segundo tempo. Os holandeses encontraram repetidamente grandes espaços e boas chances de finalização. Sem a bola, o entrosamento no novo meio-campo com Kimmich recuado muitas vezes não funcionou.

No total, a Alemanha permitiu 22 finalizações, que somadas chegaram a um valor de gols esperados de 3,12. A equipe da DFB teve sorte de o suposto gol de abertura de van Dijk ter sido anulado após intervenção do VAR.

Na sequência, os anfitriões desperdiçaram várias chances claríssimas. Marc-Andre ter Stegen também fez várias grandes defesas e, com isso, compensou suas fraquezas no jogo com os pés e no domínio da área. Ainda assim, agora talvez surja um debate sobre o goleiro provisoriamente titular de Klopp. No fim, pareceu um milagre que a Alemanha só tenha sofrido o empate nos acréscimos, com Cody Gakpo.

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Philipp Treu é a resposta para a busca por um lateral-direito?

Ofensivamente, a equipe da DFB se mostrou inicialmente bastante objetiva pelos lados, com os rápidos pontas Karim Adeyemi e Kevin Schade. Depois de um primeiro tempo agradável, com direito ao gol da vantagem, não produziu muita coisa no ataque. No fim, ficou com um xG de apenas 1,5. No geral, uma vitória holandesa teria sido merecida.

Além das vibes de gaúcho, Klopp também tem um segundo sucesso rápido para mostrar, e ele se chama Philipp Treu. O jogador de Freiburg, de 25 anos, teve uma atuação convincente em sua estreia contra Cody Gakpo e ainda iniciou a jogada do 1 a 0. Talvez Treu seja a resposta para a busca de anos por um lateral-direito confiável na equipe da DFB.

Equipe da DFB: os próximos jogos