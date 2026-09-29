O sonho do Barcelona continua vivo na mente de Cesc Fàbregas, mesmo enquanto ele segue escrevendo um novo capítulo de sua trajetória como técnico do Como. O treinador espanhol conseguiu conduzir o clube italiano a feitos históricos, depois de contribuir para o seu retorno à primeira divisão do futebol italiano após 21 anos de ausência, para em seguida levá-lo, na temporada passada, à classificação inédita para a Liga dos Campeões da Europa, tornando-se um dos nomes mais marcantes da história do clube.

Apesar de Fàbregas, de 39 anos, estar ligado ao Como até junho de 2028, seu novo contrato inclui uma cláusula especial que lhe permite sair em condições financeiras extremamente facilitadas caso receba uma proposta de algum de seus ex-clubes: "Barcelona, Arsenal ou Chelsea".

Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, da rede "Sky Sports", Fàbregas fez questão de incluir essa cláusula em seu contrato, de modo a lhe dar margem de manobra caso se abram as portas de um dos três clubes cujas camisas ele vestiu ao longo de sua carreira.

Ainda assim, o técnico espanhol vive um momento de estabilidade e felicidade no Como, depois de ter recusado no último verão várias propostas, mantendo a porta aberta apenas para os três clubes sobre os quais seu contrato prevê cláusulas específicas, conforme informou o jornal espanhol "Marca".









Treinar o Barcelona continua sendo uma das grandes ambições de Fàbregas, mas a realização desse sonho não parece próxima no momento, com a permanência de Hansi Flick à frente da comissão técnica da equipe catalã.

O Barcelona havia renovado o contrato de Flick em maio passado até junho de 2028, com a opção de prorrogação por mais uma temporada. O contrato foi firmado por prazo determinado a pedido do treinador alemão, que prefere contratos curtos, embora Joan Laporta desejasse assegurar sua permanência por um período mais longo.

Assim, tudo indica que Fàbregas seguirá com seu projeto no Como no próximo período, enquanto "o sonho de sentar no banco de reservas do Camp Nou fica adiado até segunda ordem".