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Segundo o Ruhr Nachrichten, o Borussia Dortmund garantiu uma participação em uma futura revenda do jogador emprestado Yan Couto. Além disso, o Como 1907 tem uma opção de compra para o verão.

Os dirigentes do BVB acompanham de perto a situação do jogador de 24 anos na Serie A e se precaveram nas negociações com os italianos para o caso de uma transferência definitiva.

O clube comandado por Cesc Fabregas tem o direito, previsto em contrato, de contratar o lateral-direito em definitivo ao fim da temporada por um valor entre 20 e 22 milhões de euros. Ainda assim, segundo a reportagem, o BVB voltaria a receber dinheiro caso o Como o transferisse posteriormente para outro clube. O percentual, porém, não foi informado.

De acordo com informações do WAZ, os italianos já sinalizaram ao Dortmund que estão muito satisfeitos com as atuações do brasileiro até agora. Por isso, a possibilidade de exercerem a opção ao fim da temporada é considerada realista.

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No Borussia Dortmund, a evolução do lateral é vista com bons olhos. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Real Betis na Liga dos Campeões, o diretor esportivo Ole Book falou sobre Couto: "Claro que também o acompanhamos, assistimos aos jogos e ficamos felizes com sua evolução. O estilo de jogo combina muito bem com ele e, por isso, ele está se destacando lá."

Getty Images

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Quanto o BVB pagou pela transferência de Yan Couto?

Questionado sobre um possível retorno ou uma permanência definitiva na Itália, Book respondeu: "Com certeza é cedo demais para falar disso, mas estamos felizes por ele estar jogando bem."

Para Couto, a passagem pelo Como representa um recomeço na carreira, depois de não conseguir se firmar no Dortmund. No verão de 2025, o Borussia pagou cerca de 25 milhões de euros ao Manchester City para contratar o defensor em definitivo após um empréstimo anterior.

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Na última temporada, porém, ele não conseguiu superar Julian Ryerson na disputa por uma vaga na lateral direita. Em 27 partidas oficiais pelo BVB, Couto somou apenas 1.501 minutos em campo, marcou três gols e deu três assistências.

Para que o brasileiro voltasse a jogar regularmente, os clubes acertaram no verão um empréstimo até o fim da temporada. Sob o comando de Fabregas, Couto se firmou de imediato como titular e, após 14 partidas oficiais, já soma mais de 1.000 minutos em campo e duas assistências.

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Se o Como de fato exercer a opção de compra acordada, o Borussia Dortmund recuperará diretamente a maior parte do valor que pagou ao Man City e poderá, graças à cláusula supostamente negociada, até mesmo obter lucro financeiro no fim.