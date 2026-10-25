Ao longo dos últimos anos, Vinícius Júnior se transformou em um dos grandes destaques dos clássicos, mas sua ausência no confronto desta noite contra o Barcelona, no estádio Camp Nou, por conta da suspensão, traz de volta à memória o último jogo entre os rivais que o Real Madrid disputou sem a participação do craque brasileiro, antes de ele se tornar um dos principais líderes da nova geração do clube merengue.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o aguardado clássico será o primeiro sem Vinícius desde 2019, depois de o craque brasileiro ter participado dos clássicos ao longo dos sete anos seguintes de forma consecutiva, sempre presente no centro dos acontecimentos, seja quando marcou três gols na final da Supercopa da Espanha em 2025, seja quando não conseguiu influenciar nas duas partidas em que o Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0 em seus domínios, em 2022 e 2024, respectivamente.

Vinícius participou dos clássicos desde o confronto realizado no dia 1º de março de 2020, enquanto o último clássico que perdeu remonta a 18 de dezembro de 2019, quando ficou no banco de reservas e Zinedine Zidane, então treinador do Real Madrid, decidiu não contar com ele, preferindo uma escalação baseada no esquema 4-3-1-2.

A escalação daquela ocasião contou com Isco na posição de armador, atrás da dupla Gareth Bale e Karim Benzema no ataque, enquanto o meio-campo foi formado por Casemiro, Toni Kroos e Fede Valverde, e na defesa jogaram Ferland Mendy e Dani Carvajal pelas laterais, com Sergio Ramos e Raphaël Varane na zaga central, enquanto Thibaut Courtois defendeu o gol.

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Aquele confronto terminou com o empate sem gols por 0 a 0, sendo o último clássico a terminar sem gols desde então, e também esteve associado a circunstâncias políticas excepcionais, já que estava marcado para o dia 26 de outubro, antes de ser adiado por conta da forte tensão que tomou as ruas de Barcelona, no contexto da sentença judicial proferida no dia anterior a respeito dos acontecimentos de 1º de outubro de 2017 e seus desdobramentos.

Mas cada clássico tem suas próprias circunstâncias, e desta vez o Real Madrid parece menos afetado pela ausência de Vinícius; aliás, a suspensão pode até ser considerada um fator de alívio para a equipe, levando em conta o rumo da temporada do jogador brasileiro, já que ele poderia impor seu nome na escalação titular com base em sua posição dentro do elenco, independentemente de seu nível técnico, o que teria gerado ampla polêmica.

Em contrapartida, a ausência de Vinícius abre espaço para que Yan Diomande tenha mais protagonismo, tornando-se um dos principais jogadores com quem o Real Madrid conta neste confronto. A partida representa um grande teste para o craque marfinense, por quem o clube pagou 146 milhões de euros para contratá-lo nesta temporada, tornando-se a transferência mais cara da história do Real Madrid, em meio a grande expectativa sobre o que ele apresentará nesta decisão.

Assim, os números de Vinícius nos clássicos ficam temporariamente em segundo plano — são 8 gols em 24 partidas, nas quais obteve 11 vitórias contra 12 derrotas e um empate —, enquanto, em contrapartida, tem início a jornada de Diomande em registrar seus próprios números diante do Barcelona.

O brilho do ex-jogador do RB Leipzig, caso ele consiga aproveitar a oportunidade e apresentar uma atuação forte com a qual reforce suas chances de obter mais minutos em campo, pode representar um golpe para a posição de Vinícius, que poderia se ver em uma situação pior do que a que vivia na chegada de José Mourinho.

Ainda assim, o quadro só ficará claro quando os confrontos do clássico forem renovados, seja em uma possível final da Supercopa da Espanha em 2027, seja em um possível duelo pela Copa do Rei ou pela Liga dos Campeões, ou ainda durante o jogo de volta do Campeonato Espanhol no estádio Santiago Bernabéu.