Clássico dos reservas: Barcelona estraga a reação do Real Madrid

O empate por 3 a 3 definiu o clássico das equipes B entre Real Madrid e Barcelona, em partida válida pela Primeira Divisão espanhola feminina.
O ponto conquistado deixou impressões diferentes nos dois lados: o Real Madrid somou apenas dois pontos em cinco rodadas e segue na última colocação da Primeira Divisão espanhola feminina, enquanto o Barcelona está três posições e quatro pontos à frente, mas ainda longe das primeiras colocações, às quais estava acostumado nas últimas temporadas.
O jornal Marca destacou os principais momentos da partida, na qual o Barcelona aplicou dois golpes nas donas da casa durante o primeiro tempo: abriu o placar aos sete minutos e, pouco depois de Oihane San Martín deixar tudo igual para o Real aos 15, voltou a ficar à frente.
O Real Madrid conseguiu virar o resultado em um início forte de segundo tempo, ao marcar dois gols em apenas quatro minutos, com Pía Felices e Raquel Zuazo.
Mas a equipe catalã conseguiu empatar novamente a 20 minutos do fim da partida, gol que selou o 3 a 3 no confronto.
Este foi o quinto clássico entre as duas equipes B até agora, sendo que os confrontos anteriores registraram duas vitórias do Real Madrid, uma do Barça e dois empates.
O último empate veio na partida realizada neste domingo, e as equipes voltam a se enfrentar em 24 de janeiro, na Cidade Esportiva Johan Cruyff.