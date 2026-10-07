O lateral-esquerdo do Real Madrid fez Ivan Perisic, da Croácia, receber o segundo cartão amarelo aos 79 minutos, de modo que o jogador de ataque teve de deixar o campo com o placar em 1 a 1. Com um jogador a mais, a Espanha conseguiu o gol da vitória aos 88 minutos com Mikel Merino.

Cucurella cruzou o caminho de Perisic no momento decisivo, caiu após um leve toque do croata, que tentou de tudo para não ficar em seu caminho, e pediu com veemência um cartão amarelo para seu adversário. No fim, o árbitro belga Erik Lambrechts realmente mostrou o cartão, e nem a revisão do VAR mudou isso.

"Se você olhar o replay e ver o que Cucurella faz: ele entra na frente. Isso é esperto", admitiu o técnico da Croácia, Slaven Bilic, à Nova TV. Durante a coletiva de imprensa seguinte, ele voltou a ser questionado sobre o lance supostamente decisivo para o jogo e disse: "Quem não fica irritado com Cucurella quando ele não faz parte do seu time? Ele é um grande jogador, eu o admiro. Ele defende sua equipe com tudo o que tem, mas, naturalmente, também provoca."

Até Boris Becker se irrita com Marc Cucurella

A jogada chegou a mobilizar até mesmo Boris Becker, uma lenda alemã do tênis, que comentou no X: "De novo, Cucurella causa polêmica. Foi uma falta leve de Perisic, mas nunca para expulsão. Cucurella sempre provoca esse tipo de situação." O próprio espanhol não viu culpa nem intenção alguma da sua parte: "Para mim, é claro: houve contato. Não há nada a contestar", disse ele aos jornalistas após o apito final.

De todo modo, com sua ação ele atraiu a ira dos torcedores da Croácia, que depois passaram a vaiá-lo de forma constante. Também na Alemanha, Cucurella virou alvo do público nos estádios, que o responsabilizou pelo toque de mão nas quartas de final da Euro 2024 que não foi marcado. Desde então, Cucurella é o vilão sempre que entra em campo na Alemanha.