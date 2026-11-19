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O Corinthians goleou na noite de quarta para quinta-feira. Comandada por Clarence Seedorf, a equipe conquistou uma vitória tão surpreendente quanto ampla: 4 a 0.

Não é segredo que o Corinthians não vive sua melhor fase. Dos 13 jogos anteriores ao da última noite, a equipe venceu apenas um.

Seedorf conquistou essa primeira vitória em muito tempo no dia 31 de outubro. Nos quatro primeiros jogos sob seu comando, a equipe também empatou duas vezes e perdeu uma.

Na última noite, veio a segunda vitória, justamente contra o Botafogo, clube em que Seedorf encerrou a carreira como jogador.

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E que vitória: 4 a 0. Memphis Depay teve grande participação na goleada. Com um gol e uma assistência, o atacante foi o protagonista do Corinthians.

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O maior artilheiro da história da seleção holandesa deu à sua equipe uma confortável vantagem de 2 a 0 sobre o Botafogo, pelo qual Hakim Ziyech entrou no decorrer da partida, pouco depois da meia hora de jogo, ao marcar enquanto caía.

Foi seu primeiro gol pelo Corinthians no campeonato desde março, portanto, em oito meses. Antes do gol de Memphis, Kaio César havia aberto o placar para o Corinthians.

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Depois do 2 a 0, a noite ficou ainda melhor para o Corinthians e, em especial, para Memphis e César, que deram a assistência e marcaram o terceiro gol, respectivamente.

César não parou por aí: aos 67 minutos, o ponta de 22 anos completou seu hat-trick e fez 4 a 0. Com a goleada, o Corinthians volta a ficar acima da zona de rebaixamento.

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Mas Seedorf e seus comandados não têm muita margem para respirar: faltando três rodadas, nada menos que três equipes ainda podem empurrar o Corinthians de volta para a zona de rebaixamento.