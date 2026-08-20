O Barcelona anunciou a contratação do lateral português João Cancelo, que se torna o mais recente reforço do clube nesta janela de transferências do verão.

O clube catalão publicou algumas mensagens, por meio de sua conta oficial no "X", anunciando que Cancelo passou a ser oficialmente jogador do elenco, após uma longa série de negociações.

De acordo com informações anteriores da imprensa, o lateral português vai se juntar ao Barcelona em uma transferência a custo zero, depois de ter acertado com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, a rescisão de seu contrato, mediante a renúncia ao restante de seus vencimentos.

Cancelo vai assinar um novo contrato com o "Blaugrana", que garante sua permanência entre os muros do estádio Spotify Camp Nou pelos próximos 3 anos, até 2029.

Cancelo vai se juntar ao Barcelona pela terceira vez em sua carreira, mas será a primeira em caráter definitivo, depois de ter jogado por empréstimo do Manchester City na temporada 2023-2024, e do Al-Hilal na segunda metade da temporada passada.

Ao longo de uma temporada e meia em momentos distintos com o time catalão, o lateral português disputou 65 partidas em diversas competições, nas quais marcou 6 gols e deu 9 assistências, e conquistou com o clube o título do Campeonato Espanhol na temporada passada.

Por outro lado, Cancelo vai deixar o Al-Hilal após duas temporadas passadas no elenco desde o verão de 2024, mas jogou apenas uma delas, depois de ter sido cortado da lista de inscritos locais na temporada passada.

Durante esse período, o jogador de 32 anos disputou 45 partidas em diversas competições com o time saudita, nas quais conseguiu marcar 3 gols e dar 14 assistências, sem contribuir para a conquista de qualquer título.

Vale lembrar que Cancelo é o quinto reforço fechado pelo Barcelona no atual mercado do verão, depois do inglês Anthony Gordon, do alemão Karim Adeyemi, do espanhol Rodri e do belga Jesse Bissiou, além do acionamento da cláusula de compra no contrato do jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim.

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