Chute de Mbappé não validado apesar do sangue: quem é Rojas, árbitro do clássico entre Barcelona e Atlético?

A comissão de arbitragem anunciou a nomeação do árbitro espanhol Javier Alberola Rojas para comandar o aguardado confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona, marcado para amanhã, domingo, pela La Liga, em uma partida de grande importância na disputa pela liderança.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o árbitro Javier Iglesias Villanueva assumirá a função do árbitro de vídeo (VAR), na segunda nomeação arbitral de destaque nesta temporada.

Alberola Rojas tem 34 anos, é natural da cidade de Ciudad Real e é considerado um dos árbitros em ascensão mais destacados do futebol espanhol, após ter feito sua estreia na Liga dos Campeões da Europa recentemente, apesar de já integrar o primeiro grupo de árbitros da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA).

Comanda o clássico entre Barcelona e Atlético pela primeira vez

A partida de amanhã será a sétima aparição do árbitro na La Liga nesta temporada e representa também o primeiro confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona que ele comanda em sua trajetória na primeira divisão.

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Alberola Rojas já comandou 21 partidas do Atlético de Madrid na La Liga, nas quais o time conquistou 12 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. A última partida que apitou para o time madrilenho foi contra o Sevilla, na terceira rodada da temporada atual, que terminou com vitória do Atlético por 3 a 1 no estádio Sánchez Pizjuán.

O mesmo árbitro também comandou a final da Copa do Rei de 2026, que o Atlético de Madrid perdeu para a Real Sociedad nos pênaltis, depois de o tempo normal e a prorrogação terminarem empatados em 2 a 2 no estádio La Cartuja.

Já pelo Barcelona, Alberola Rojas comandou 13 partidas, nas quais o time catalão conquistou 10 vitórias e dois empates, contra apenas uma derrota.

A última partida que apitou para o Barcelona foi em fevereiro passado, quando o time venceu o Levante por 3 a 0 no estádio Spotify Camp Nou, enquanto a única derrota remonta a 20 de maio de 2023, quando caiu diante da Real Sociedad por 2 a 1 em seu próprio estádio.

Episódio arbitral polêmico

A nomeação de Alberola Rojas chega depois de seu nome ter sido associado a um episódio arbitral que provocou a ira do Real Madrid na temporada passada, quando ele recusou marcar um pênalti a favor do francês Kylian Mbappé no confronto contra o Girona, lance que se transformou em foco de ampla discussão na mídia espanhola e reabriu o debate sobre as decisões arbitrais polêmicas na La Liga.

As raízes da polêmica remontam à partida entre Real Madrid e Girona, disputada em abril de 2026, que terminou empatada em 1 a 1, depois que os minutos finais testemunharam um lance que gerou amplos protestos dentro do clube merengue.

Durante o jogo, Mbappé sofreu um golpe no rosto dentro da área por parte do zagueiro brasileiro Vitor Reis, que lhe causou um corte e sangramento acima da sobrancelha direita, mas o árbitro Javier Alberola Rojas não marcou pênalti a favor do Real Madrid, assim como o árbitro de vídeo assistente não interveio para revisar e alterar a decisão.

Álvaro Arbeloa, então treinador do Real Madrid, considerou que seu time merecia um pênalti naquela situação e também criticou a forma de lidar com alguns lances polêmicos, em referência ao papel da tecnologia de vídeo e aos limites de sua intervenção nas decisões arbitrais.